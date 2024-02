Változott a forgalmi rend Devecserben Fotó: önkormányzat

Amint arról Ferenczi Gábor polgármester tájékoztatást adott közösségi oldalán, még 2020 év végén egyirányú forgalmi rendet vezettek be az Arany János utca középső és a Zrínyi utca városközpont felőli szakaszán azzal, hogy amint a településrészen sikerül fejleszteni a közlekedési infrastruktúrát, a forgalmi rendet felülvizsgáltatják. 2022-ben a lehetőségek szerint kiszélesíttették a Zrínyi utca bevezető szakaszán az úttestet, tavaly pedig a Zrínyi utca meghosszabbításaként az Arany János utcai becsatlakozásig megépült az aszfaltburkolatú bekötőút. A beruházás megvalósulása a lakosság pozitív visszajelzései szerint nemcsak azzal járult hozzá a lakóközösség komfortérzetéhez, hogy a területen létrejött egy új közlekedési folyosó, hanem a tapasztalatok alapján az óváros külső, nyugati részén a forgalom eloszlását, a közterületek belső szakaszain annak csökkenését is elősegítette az Arany János és a Zrínyi utcát összekapcsoló, az új összekötő úttal párhuzamos Esze Tamás utcában is.

A Zrínyi utca fejlesztésével a korábbi egyirányú forgalmi rend helyett lehetővé vált a kétirányú forgalmi rend bevezetése. A Vásárhelyi utcai munkálatok idejére ideiglenes forgalmi rendről határozott Devecser város jegyzője. Feloldották az Arany János utca középső, valamint a Zrínyi utca városközpont felőli szakaszán érvényben lévő egyirányú forgalmi rendet. Az utcákban néhány hónapja azok teljes hosszán lehet mindkét irányban közlekedni. Előzetesen jelezték, hogy a véglegesnek szánt forgalmi rendet a szomszédos Vásárhelyi utcai beruházás megvalósítása után vezetik be. A Vásárhelyi utca ivóvízhálózatának cseréje időközben tavaly év végén megtörtént, és bár a kivitelezőknek még lesz bőven dolguk, javítani valójuk tavasszal Devecserben, a véglegesnek szánt forgalmi rendet kialakították mind az Arany János, mind pedig a Zrínyi utcában.

Az Arany János utcában elsőbbsége van a szembejövő forgalommal annak, aki a városközpont irányából a városból kifelé közlekedik. Elsőbbséget kell adnia a szembejövő forgalomnak – le kell húzódnia – annak, aki a városközpont irányába közlekedik.