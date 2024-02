Szarvas Brigitta adjunktus, epilepsziaspecialista Fotó: Benkő Péter

Az epilepsziával élőket mind a munkahelyi, mind a családtervezési problémák fokozottan érintik, emellett vannak, akiknek a betegséggel is napi szinten meg kell küzdeniük. Mindebben megfelelő segítséget nyújt a centrum. – A betegséggel élők kivizsgálását, ellátását, gondozását úgynevezett „epilepszia-nővérek”, valamint pszichológus is segíti – tájékoztatta lapunkat Szarvas Brigitta adjunktus, epilepsziaspecialista, a centrum vezetője, aki elmondta, mind diagnosztikában, mind terápiában személyre szabott ellátás szükséges, valamint a betegek pályaválasztására, munkaalkalmasságára és a gépjárművezetésre vonatkozóan is állást kell foglalniuk. A betegek számára a családtervezés, a genetikai kérdések véleményezése is fontos, emellett protokoll szerinti epilepsziás terhesgondozás történik.

A régióban egyedülálló, és a kivizsgálásban alapvető fontosságú az alvás közben végzett EEG-vizsgálat, amelyhez rendelkezésre áll korszerű EEG-labor és a neurológiai osztályos háttér. A centrum kapcsolatban áll az egyetemeken működő epilepsziasebészeti műtéti kivizsgálást biztosító neuroradiológussal, video-EEG-csapattal, illetve mind orvosi, mind a szakdolgozói szinten oktató-előadó tevékenységet végeznek.

A doktornő beszélt terveikről is, hangsúlyozva a még korszerűbb EEG-berendezés beszerzésének célját, mellyel az alvás közben elvégzett vizsgálatokat nagyobb arányban tehetik eredményessé. – Terveink között szerepel egyebek mellett egy epilepszia-betegcsoport, azaz érdekvédelmi csoport létrehozása is a jövőben – hangsúlyozta Szarvas Brigitta.