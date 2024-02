A Lesencei Katolikus Karitász csoport arra hivatott, hogy a településeken élő családokat támogassa, mindenkit azonmód, ahogy számára szükségeltetik. A csoport úgy döntött, hogy az idei jótékonysági bál kapcsán megvásárolt támogatói jegyek teljes bevételét Olasz Bálint és Olaszné Szabó Fruzsina családjának adományozza.

A karitász munkatársai adták át a támogatást a családnak

Fotó: karitász

A Jótékonysági bálon elhelyezett adománygyűjtő doboz tartalma és az azt követő felajánlások és a megvásárolt támogatói jegyek összege 300 ezer forintot tett ki, ekkora pénzadományt adhattak át a családnak. A karitász hálásan köszöni a felajánlásokat.

A családban a szülők, Olaszné Szabó Fruzsina és Olasz Bálint két koraszülött kisfiút nevelnek. Flórián 24 hétre született alig 700 gramm súlyt nyomott, és nem érte el a 30 centimétert sem. Első és másodfokú agyvérzése, agykamra tágulata, lágyéksérve volt, intubálni kellett, de Flórián már akkor is nagy harcos volt. Kezdetektől fogva otthon is speciális törődét igényelt, de így is háromszor volt szüksége transzfúzióra. Az agyában bal oldalt ciszták alakultak ki, amik szerencsére felszívódtak, azonban jobb oldali izom bénulást okoztak. Enyhe, leginkább csak a lábában nyilvánul meg, amit egy ortopéd eszközzel segítenek korrigálni. Ezt az eszközt általában egy évre kapják a gyerekek, Flórián fél évente kinövi és nagyon nehéz mindig újat csináltatni idő előtt. Összesen 134 napot töltöttek a szülők Flóriánnal a kórházban, ahol szinte az utolsó pillanatig nagyon hullámzó a kisfiú állapota. De egyedül megtanult forgolódni, kúszni, mászni, majd pedig felállni, sétálni. Korai fejlesztést kapott Tapolcán, otthonukba pedig gyógytornász jár, aki vízi tornával is fejleszttte a mozgást. Dévény tornát Sopronban kapott Flórián, mert sajnos a közelben nincs rá lehetőség. Nimród ugyancsak koraszülöttként érkezett, de ő már 34 hétre született. Nimród teljesen jól van, imádják egymást Flóriánnal, mindkettőjükben óriási a szeretet. Flóriánnak nagy segítség a kistestvér születése, rengeteget tanul tőle, nagyon sokat fejlesztik egymást. Szeptembertől óvodás, és a család kis hőse azóta még nem volt beteg. Az óvodába sérülése ellenére a társai befogadták, ő pedig nagyon hamar beilleszkedetett, barátokat szerzett. Tavaly decemberben azonban az édesapa sztrókot kapott. Az édesanya, Fruzsina vallja, hogy Flórián betegsége sok mindenre megtanította, leginkább arra, hogy sosem szabad feladni, mindig pozitívnak kell lenni, mindig van remény. Ez a gondolkodásmód most is sokat segített, újra együtt vagyunk ők négyen. Minden megrázkódtatás mellett nagyon hálásak a családtagjaiknak, akik mindig mellettük állnak, támogatják őket. Nyártól már szeretnének saját kis házukban lakni, ahol közösen folytathatják életüket.