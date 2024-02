A Magyar falu program a kormány egyik legsikeresebb hazai finanszírozású programja. A kormánybiztos és a térség országgyűlési képviselője immár negyedik alkalommal találkozott a községek polgármestereivel. Gyopáros Alpár tájékoztatójában szólt a falusi csok sikeréről – amelynek köszönhetően 1300 községben kezdett újra növekedni a lélekszám –, a mellékúthálózat-fejlesztés eredményeiről. Ezzel kapcsolatban kiemelte, az elmúlt négy évben mintegy négyezer kilométer út újult meg. A falusi vállalkozások támogatása is sikertörténet, hiszen 1400 kisboltot sikerült megmenteni a bezárástól és 2021 óta száz új üzlet nyílt, erre a kormány 2–10 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatást nyújtott. A kormánybiztos rámutatott, a 2021-es csúcsidőszak után az orosz–ukrán háború okozta energiaválság és a magas infláció a Magyar falu programra is negatív hatással volt. A jövővel kapcsolatban kiemelte, idén folytatódnak az út- és járdafejlesztési pályázatok, és a tervek között szerepel a közvilágítás-fejlesztési projekt is, ami új lámpatestek elhelyezését és a közvilágítás szabályozottá tételét teszi lehetővé, amelynek révén az önkormányzatok jelentős mennyiségű pénzt tudnak megspórolni.

Kovács Zoltán hangsúlyozta, Pápa környékén kivétel nélkül minden településre jutott forrás a programból, amivel saját környezetük jobbá tételét célozták meg.