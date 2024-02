A misét követően Tóth Csaba polgármester arról beszélt, hogy több mint tízéves terve volt a településnek a keresztút létrehozása.

– 2020-ban pályázhattunk rá, szerettünk volna létrehozni valamit, amelynek egyházi vonatkozása van. Amely megoldást ad arra, hogy az itt élő emberek, a lesencevidéki polgárok kifejezhessék érzésüket, amelyet a vallás területén őseik már megálmodtak. Mi a keresztút tervezésével őseinket követtük, akiket szerettünk, tisztelünk. Vannak köztük hőseink, akiknek emlékművet állítottak az elődeink. A keresztutat mi pedig azért gondoltuk ki, mert itt négy egyházzal kapcsolatos, vallást kifejező emlékművet is láthatunk. Kőkereszteket, fakereszteket állítottak fel elődeink, mi csak munkájukat folytattuk. Az itt álló székely kapu és a felújított épületcsoport a lesenceistvándi turisztikai attrakció egy része. De nemcsak turizmus, hanem vallási turizmus is létezik. Vannak olyan zarándokok, akik kimondottan bizonyos témák miatt keresnek fel falvakat. Lesenceistvánd felzárkózott azon falvak közé, amelyeken van olyan szakrális, épített örökség, amely emlékeztet Krisztusra. Amely utat, ha végigjárjuk, végigimádkozzuk, megtisztulhatunk, mire a kápolnához érünk. Hiszen ez a keresztút a templomtól indul és a Mária-kápolnánál fejeződik be – mondta a polgármester, és köszönetet mondott Sütő György festőművésznek, Háromi Zsoltnak, aki a harangot felújította, Nyírő Károlynak, aki munkatársaival a stációkat építette és Soós Csilla képzőművésznek, aki a stációkat díszítő tűzzománc képeket készítette.