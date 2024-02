Dani Győrben született, és a kétezres évek közepén egyetemi tanulmányai miatt került először Veszprémbe. A magyar–etika szakpár elvégzése mellett az egyetemi színpad előadásaiban is rendszeresen szerepelt. Az egyetem után Budapestre költözött, és ott is élt öt-hat évig, de elmondása szerint már ebben az időszakban tudta, hogy bárhova is sodorja az élet, vissza fog térni Veszprémbe.

A mikrofonnál Szekeres Dávid.