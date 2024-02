Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője közölte, az országgyűlés február 26-án, hétfőn dönt a korábbi államfő lemondásának elfogadásáról. A frakciószövetség ezt a lemondást szavazatával el fogja fogadni. Cél, hogy az országgyűlés minél hamarabb megválaszthassa az új köztársasági elnököt. Ez attól is függ, hogy az ellenzéki pártok állítanak-e államfőjelöltet, és a jelölés mennyi idő alatt zajlik le. A kormánypártok elfogadták a Fidesz elnökének javaslatát, miszerint Sulyok Tamást jelölik az új köztársasági elnöknek. Úgy gondolják, az elnök személye a legalkalmasabb erre a tisztségre. Az ülésen az elnökség javasolta, hogy az európai parlamenti választásokon a Fidesz–KDNP listáját Deutsch Tamás vezesse. Kocsis Máté kiemelte, a bíróság elítélte február 22-én Varju Lászlót, a Demokratikus Koalíció politikusát, emiatt kérte, távozzon a magyar közéletből. Hasonló ítélet született Fekete-Győr András, a Momentum politikusa esetében is, ezért Kocsis Máté szintén azt kérte, ő is távozzon a mai napon a közéletből.

Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

– Az erőszakos fellépés nem idegen a magyar baloldali politikától, a hatalomért és a pénzért bármire képesek, egyre több a közéleti agresszió, amit országgyűlési képviselők is elkövetnek. Arra szólítjuk fel a baloldalt, szüntesse be a közéleti erőszakot, annak generálását, az emberek hazugságon alapuló hergelését, és fejezzék be a testi erőszakot, a hivatalos személy elleni erőszakot, a garázdaságot – fogalmazott a politikus. Kocsis Máté hozzátette, erőszak jellemző az antifákra és a Szikra Mozgalomra is. A politikus rámutatott, rendkívül fontosnak tartják a gyermekvédelmet, a témát érintő törvénycsomag első részét 2021-ben elfogadták, amit a baloldal nem szavazott meg. Így például nem támogatták azt, hogy a gyilkosokkal egyenlő büntetést kapjanak a pedofilok. A törvény második részén régóta dolgoznak, elfogadását tavaszra tervezik. Eszerint tovább szigorodik a pedofil bűncselekmények büntetése, kiemelten kezelik, hogy a 18 év alattiak sérelmére elkövetett bűncselekmények ne évüljenek el soha, ne legyen lehetőség szabadlábra helyezésre, kegyelemre, és akik ilyen bűncselekményt elkövetnek, soha többé ne kaphassanak erkölcsi bizonyítványt.

Sulyok Tamás alkotmánybírósági elnök

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Simicskó István, a kisebbik kormánypárt frakcióvezetője aláhúzta, mindenben támogatják a Fideszt, a frakciószövetség együttműködése kiváló. Üdvözlik, hogy a svéd miniszterelnök Magyarországra látogat, és támogatják Svédország NATO csatlakozását.