– Nagyon örülök annak, hogy a bált egy ilyen szép helyszínen rendezik meg, ami a siker egyik alapja. Ezt jelzi, hogy immár 11. alkalommal kerül sor a Dunántúli Jogászbálra, amelyre ezúttal a járvány óta a legtöbb, csaknem háromszáz vendég érkezett – fogalmazott Tuzson Bence miniszter, majd méltatta a szervezőket, így a három vármegye, Vas, Veszprém és Zala jogászegyleti elnökeit, akik idén is nagyon színvonalas rendezvényt szerveztek.

– Most olyan helyen vagyunk, mely Magyarország egyik kulturális és turisztikai központja, köszönhetően a Papp családnak, amely akarattal, erővel, lendülettel kezdeményezte mindezt – mondta a miniszter. Hozzátette, a család szívós, több évtizedes munkával érte el a jelenlegi eredményt, a vár felújítását ők kezdték meg; a munkálatok az állami támogatást élvező Nemzeti Kastélyprogram, illetve a Nemzeti Várprogram révén folytatódtak, és jelentős felújítások történtek. Tuzson Bence miniszter kiemelte a vár tövében található püspöki palota megújulását is, amelynek folyamatában korábban, még államtitkárként vett részt. A feladatot megtisztelőnek tartotta, és nagy öröm volt számára, hogy személyesen adhatta át a fejlesztést. – Egy gyönyörű helyszín, amelyből hazánkban több is van, önmagában még nem elegendő. Fontos, hogy ezeken a turisztikai desztinációkon az emberek megfelelő szállást is találjanak, ahol a szép környezet mellett a kikapcsolódásra is lehetőségük van. A Sümegen megszálló vendégek történelmi időutazásban is részt vehetnek, hiszen megtekinthetik egyebek mellett a várat és a püspöki palotát is – mondta.

– Sümegre elsősorban ma már nem azért jönnek az emberek, mert máshol nyaralnak, hanem amiatt, hogy innen menjenek távolabb, illetve tekintsenek meg nevezetességeket, látványosságokat. Ez nagyon fontos a helyi, valamint a vármegyei idegenforgalom fejlődése miatt is – összegzett Tuzson Bence. Megjegyezte, az itteni olyan példa, amelyet más településeknek is érdemes követniük, Sümeg egy sikeres település – hangsúlyozta a miniszter. – Ez a helyszín hozzájárul ahhoz, hogy a magyar turizmus erősödjön. Összefogva hasonló helyekkel, egymást is tudják erősíteni, és valójában ettől lesz igazán erős a hazai idegenforgalom, mely nemcsak Budapestből áll, hanem a magyar vidékből is – mondta Tuzson Bence miniszter.