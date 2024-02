A tájékoztatón a meghívott előadó többek között a vármegyében tapasztalható gazdasági növekedésről, az új területfejlesztési törvényről és az előttük álló feladatokról is beszélt, külön figyelmet fordítva a helyi gazdaság erősítésére, a közlekedési viszonyok javítására valamint a térségi központok megerősítésére.

– A községek képviselőit az érdekli elsősorban, hogy az elkövetkezendő esztendőkben milyen fejlesztési lehetőségeket tudnak igénybe venni. A kistelepülések számára továbbra is nyitva áll a Magyar falu program, a második vidékfejlesztési kategória, a vármegyei önkormányzatok koordinálásában működő TOP Plusz fejlesztési források köre. Úgy tűnik, hogy most már talán a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) forrásai is felhasználhatóak lesznek, melynek köszönhetően a kisvállalkozásoknak meghirdették az elektromos gépjárművek vállalkozási célú beszerzését, ami könnyíti a vállalkozás energiatudatos gazdálkodását, és segíti a költségek megtakarítását. Azon dolgozunk, hogy mindazokat a projekteket, mindazokat a beruházási lehetőségeket, amelyek a térség gazdasági erejének megőrzését vagy felemelését jelentik, azokat meg tudjuk valósítani. Erre jó lehetőséget ad az állami beruházási törvény mellett az új területfejlesztési törvény, amelyet decemberben fogadott el a parlament. A törvény fókusza a vidékre koncentrál annak érdekében, hogy az jövőt biztosító környezet legyen az itt élőknek – mondta el a kormánybiztos.

Fotó: Haraszti Gábor

Kovács Zoltán úgy fogalmazott, arról is szól ez az összejövetel, hogy a északnyugat-dunántúli terület hogyan tud integrálódni egy országos fejlesztési programba.

– A térségünkben jó településmenedzserek vannak, akik stratégiában gondolkodnak, ebbe beletartozik a közlekedésfejlesztés, az oktatás világa, és természetesen a helyi gazdaságfejlesztés. Úgy látom, hogy a legfontosabb mindenhol a közlekedésfejlesztés: miként lehet eljutni a munkahelyre, a középfokú oktatási intézményekbe. Erről és sok minden más, hosszú távú célról is lesz szó – mondta Kovács Zoltán.

A fórum végén a meghívott vendégek is feltehették kérdéseiket.