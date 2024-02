A Howmet-Köfém igazgatója, Szabó István az ünnepélyes ceremónia előtt elmondta, a 2017-ben megkezdett együttműködés idén is folytatódik, aminek eredményeként újabb 25 ezer dollárral, nagyjából 9 millió forinttal támogatják a Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Technikumát. Elmondta, az alapítvány kiemelt tevékenységként kezeli a fiatalok műszaki, természettudományos pályaorientációját, ennek keretében indították saját STEM (Science Technology Engineering and Mass) programjukat, amelynek célja, hogy közelebb hozza a pályaválasztás előtt álló fiatalokhoz a természettudományos, műszaki, matematikai és informatikai pályákat, segítse őket tudásuk fejlesztésében, saját készségeik felismerésében. Ezáltal nem csupán a műszaki területekről lesznek átfogóbb ismereteik, hanem nagyobb valószínűséggel fogják választani ezeket a szakterületeket, és sikeresen építhetik karrierjüket.

Alapítvány tavaly is 25 ezer dollárral támogatta az iskolát, amely ebből az összegből 21 ezer dollár értékben egy eszterga és egy maró vezérlésének felújítását végezte el. Ezeket az eszközöket mechatronikai és gépgyártás-technológiai technikusok oktatásához használják. Bíznak benne, hogy az alapítvány által támogatott projektekben részt vevő tanulók olyan piacképes tudást szerezhetnek, amellyel hosszú távon megalapozzák sikeres karrierútjukat.

Lantos Andrea, a Veszprémi Szakképzési Centrum szakmai főigazgató-helyettese kiemelte, az új jogszabályi keretek jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy a cégek szakképzésben való részvétele sokkal hangsúlyosabb legyen. Ebben elkötelezett a szakképzési centrum is, és minden erre irányuló törekvést támogatnak. Úgy gondolják, hogy a szakképzésben való részvétel manapság a cégektől sokkal nagyobb elkötelezettséget és tudatosságot vár el. Ennek az együttműködésnek a megvalósítását láthatjuk az alapítvány pályázatánál, és ezek a pályázati hozzájárulások is segítenek abban, hogy 21. századi körülményeket biztosíthassanak a szakképzés területén.

Irányi László, a Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Technikum igazgatója hangsúlyozta, évek óta adnak be pályázatot az alapítványhoz, ezek nyernek is. Mindez nagy segítség számukra, ami a mechatronikaoktatás felfejlesztésében nyilvánult meg. Az elmúlt évek alatt komoly mechatronikai labort sikerült kiépíteniük, míg most a gépészetre helyezik a hangsúlyt, új vezérlést, illetve körasztalokat szerelnek be, azaz megújul CNC-megmunkáló központjuk. De nem állnak meg, reményeik szerint jövőre is lesz pályázat, amelynek segítségével a hagyományos eszközöket szeretnék felújítani.