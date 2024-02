Porga Gyula, Veszprém polgármestere, a rendezvény fővédnöke a megnyitón elmondta, Veszprémben 11 éve tartanak a Házasság hetében különböző rendezvényeket, előadásokat, bemutatókat. A programsorozatnak a kezdetektől fontos eleme a rajzpályázat, aminek a Szent Margit Óvoda is egyfajta bázist nyújt.

– Egy sikeres rendezvényhez nemcsak lelkes szervezők kellenek, hanem közönség is, ami él a felkínált lehetőségekkel. A rajzverseny ilyen, hiszen évről évre mindig több pályamű érkezik, komoly feladat elé állítva a zsűrit – mutatott rá a városvezető.

Fotó: Fülöp Ildikó

Felhívta a figyelmet arra is, hogy ahol erős családok vannak, ott vannak erős közösségek is. Veszprémben mind a kettő jelen van.

– A mi dolgunk az, hogy ezt az erős közösséget tovább tudjuk építeni, mert ahol erős közösségek vannak, ott jó létezni, és ott mindig számíthatunk valakire – fogalmazott Porga Gyula.

Tornavölgyi Krisztián esperes-plébános, az érseki iroda igazgatója azzal kezdte, a nagy művészek, festők, szobrászok mindig a teremtett világ szépségét akarták megjeleníteni az alkotásaikon. De azáltal, hogy ezt megtették, amellett még egy nagy ajándékot adtak az utókornak, akik majd több száz év múlva szemlélik, látják ezeket az alkotásokat, rajzokat, festményeket, szobrokat vagy épületeket.

– A lelküket is, a szívükben meglevő gondolatokat, üzeneteket, érzéseket is átadták azon a rajzon, azon a festményen, azon a szobron, azon az épületen, annak megmunkálásán, kialakításán keresztül – mondta, és hozzátette: a gyerekek sem maradnak el a nagy művészek mögött, hiszen az alkotásokban a lelkük gazdagsága is megjelenik a rajzokon.

Arra kérte a gyerekeket, hogy a továbbiakban is ábrázolják a teremtett világnak a szépségét, a családok történéseit és mindazt, ami a szívükben lakozik.

Fotó: Fülöp Ildikó

Somogyi Eszter, a Szent Margit Óvoda igazgatója, a zsűri tagja elmondta, több mint kétszáz munka érkezett, ami fantasztikus teljesítmény. Annyira sikeres volt idén is a rajzpályázat, hogy a kiírás híre eljutott a vármegyén kívülre is.

– Rendkívül színes, változatos, élménygazdag munkák érkeztek. Voltak olyan különleges alkotások, amelyek montázsként készültek el, illetve olyanok, amelyeken az iskolások – mint egy képregényben – ábrázolták az élményeiket, a vágyaikat, a kis lelkük jelent meg ezekben a munkákban. Grafittal, színes ceruzával, filctollal alkottak a gyerekek – sorolta Somogyi Eszter.

Beszélt arról is, hogy a mai felgyorsult világban, amikor minden a digitális dolgok körül zajlik, hatalmas kincs, amikor a gyerekek a kezükbe fogják a filctollat, a festéket, az ecsetet, a színes ceruzát vagy egy könyvet. A téma mindig a család, az együtt töltött idő volt. Úgy vélte: a rajzokon a gyermeki lélek mindig megjelenik. Megjelennek rajta az együvé tartozás szimbólumai, mint a család, a közös élmények és mindenféle jelkép, mint a szív, a kéz vagy a gyűrű.