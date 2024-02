A jármű kulcsát Rakics Anna ügyvezető vette át a minap Krisztin N. László polgármestertől az önkormányzati képviselők jelenlétében. Amint az elhangzott, a VN Kft. főként a város zöldterületeinek fenntartásánál, a parkgondozásánál veszi majd nagy hasznát az új autónak. Az önkormányzati cég végzi Badacsonytomajon a parkfenntartást, a sövénynyírást, virágosítást, közutak karbantartását, azaz a kátyúzást, a szennyeződésmentesítést, de a közterületi kézi szemétgyűjtés is idetartozik.

Forrás: önkormányzat

Ami a munkát illeti, egész évben minden munkanapon, nyári időszakban hétvégén is dolgoznak a cég munkatársai, akik az úgynevezett kézi szeméttároló edényzetet is ürítik és elszállítják, idegenforgalmi idényben még az engedély nélkül lerakott szemetet is. A VN Kft. tevékenységi körének ez csupán egy kicsi szelete, ám ebből is látszik, hogy mennyire komoly segítség számukra egy korszerű, elektromos kisteherautó, amelyet már használatba is vettek.