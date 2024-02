Azóta üres. Olvasóinkat érdekli, nyílik-e üzlet a helyén, és ha igen, milyen, azt szintén, hogy miért ég benne a villany.

Akárcsak a múlt év nyarán, most is megkérdeztük a volt bankfiók sorsáról a tulajdonosát, a Zirc-Coop Zrt.-t. Tavaly a cég válasza alapján azt írhattuk, hogy egyelőre semmilyen üzlet, iroda, egyéb nem nyílik az ingatlanban, viszont, amennyiben sor kerül az épület hasznosítására, tájékoztatást kapnak a város lakói. Azt akkor kevesen gondolták, hogy egy éven belül sem lesz e téren változás. Most a következő közleményt kapta újságírónk a Zirc-Cooptól: ,,A 2023 augusztusi levelünkben leírtakhoz képest semmilyen új információval nem tudunk szolgálni önnek, illetve az olvasóknak." A közelben viszont a szintén megüresedett üzlethelyiségekben hamar újraindult az élet, ezekben nyitásra készülnek vagy már ki is nyitottak kereskedések.

Az ATM, azaz a bank pénzkiadó automatája ugyancsak továbbra is működik a volt bankfiók bejárata mellett. Többen használják.

Olvasóink azt szintén szerették volna megtudni, mi teszi szükségessé, hogy a régóta üres helyiségekben folyamatosan égjen a villany. A vagyonvédelem? Az ATM használata? – kérdeztük a tulajdonostól, ám nem kaptunk választ.