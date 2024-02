Krisztin N. László polgármester a házigazda szerepében diópálinkával járt körbe, s kínálta az érkezőket, míg Szőke András szakértőként fontos információkkal, közleményekkel járult a jó hangulathoz. Természetesen a tőle megszokott humor is előkerült a tarsolyából, ám a helyszínen perzselt és feldolgozott, közel 150 kilogrammos mangalica kapcsán is sok érdekességet osztott meg a jelenlévőkkel. Például azt, hogy a világszerte ismert, boltokban is kapható bacon eredete tőlünk származik. Mint a humorista elmondta, a magyar mangalicát Nagy-Britanniában bakonyi sertés néven árulták a kereskedők, azonban a szigetország lakói bakonyinak neveztek, s vélhetően a számukra könnyebben kiejthető baconre módosítottak. Hozzátette, hogy a Bakonyban lévő Olaszfalunak nincs semmi köze az olaszokhoz. A disznótartással összefüggően valamikor "Ólasfalunak" hívták, ami később aztán az állattartás visszaszorulásával Olaszfalura változott.

Miközben a színész, humorista szóval tartotta a közönséget, addig a mangalica a perzselésből előbb az állványra, majd az asztalra került, ahol aztán különböző részekre bontották a szakavatott kezek. Arra már az első pillanatokban felhívta a figyelmet a rendező intézmény vezetője, Kulcsár-Székely Attila, hogy a mangalica mellé egy vaddisznó is érkezik, s ez így is történt. A művelődési ház parkolójában szombaton feldolgoztak és megsütöttek két disznót és természetesen a disznóvágáshoz fűződő vidámságokat is bárki megkóstolhatta, így több más mellett a hagymás vér, a tepertő, a hurka, a kolbász csábítóan hívogatta a vendégeket.