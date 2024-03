A közleményben úgy fogalmaztak: érdemes a természetben hangolódni az ünnepre, hiszen idén a gyors felmelegedésnek köszönhetően a vegetáció is hamarabb megindult. A kirándulások vagy vezetett túrák alkalmával számos ritkán látott, régóta honos és védett növényfaj virágzását figyelhetik meg, de az állatok viselkedése is jelzi a tavasz közeledtét. Az elcsendesedés és természeti környezet megismerése mellett egyre többen keresik fel a nemzeti parkokat az aktív kikapcsolódási lehetőségek és a megújult látogatóközpontok edukatív programjai miatt is – mutattak rá. Hozzátették: húsvétkor a természeti értékek mellett a néphagyományok is megelevenednek a nemzeti park igazgatóságok meghirdetett rendezvényein.

A Balaton-felvidéken a tavasz beköszöntével újra nyitva áll a látogatók előtt a Salföldi Major, ahol természetes környezetükben figyelhetik meg a látogatók az őshonos magyar háziállatfajtákat. A húsvétra hangolódva nyuszit is simogathatnak a gyerekek, és gyakorlatban szerezhetnek tudást a felelős állattartásról. Emellett tojásfestésre, családi vetélkedőkre – patkódobással, növényfelismeréssel –, kézműves-foglalkozásokra, lovas programokra, sétakocsikázásra is lehetőség nyílik.

A Salföldi major a Káli-medence Balaton felé nyíló kapujában a Balaton-felvidéki Nemzeti Park szívében helyezkedik el – írja a likebalaton.hu. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park igazgatósága alakította ki 1997-ben, hogy bemutassák egy működő gazdaság életét és őshonos magyar háziállatfajtákat. Közelről láthatunk itt rackajuhot, mangalicát, bivalyt, szürkemarhát, baromfikat, pásztorkutyákat, mint például pulit, pumit és mudikat valamint lovakat mutat be. Az állatsimogatókban kisállatok várják a lurkókat. A major folyamatosan megújuló fűszer-és gyógynövénykertje illatos élményeket kínál az ide látogatónak. A gépkiállítás hagyományos mezőgazdasági eszközöket sorakoztat fel. A szekér és kocsi a múltba repít minket. A gyermekeket játszótér várja. A Major fogadóépületében kiadványok, ajándéktárgyak vásárolhatók és megízlelhetjük a vidék ízeit is. Házi szörpöket, mangalica zsíros, snidlinges kenyeret; vagy bivalyszalámis szendvicset is kóstolhatunk. A Major a Káli-medencében a nemzeti park információs és ökoturisztikai központja is egyben. Innen indulhatunk gyalogosan, kerékpárral, lóháton, esetleg lovas kocsival a Káli-medencébe. A Káli-medence bejárásához buszos vagy gyalogos szakvezetés is igényelhető.

A Nemzeti Park Igazgatóságok kiemelt figyelmet fordítanak a természeti értékek és a nemzeti hagyományok megőrzésére, és összefonódására, mely nemcsak a kulturális identitás megerősítéséhez, hanem a természetvédelem fontosságának tudatosításához is hozzájárul – áll a közleményben.