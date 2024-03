„Két éve karácsonyra kértem, kaptam is egy drága gőzölős, különleges technikával felszerelt vasalót. Egészen mostanáig működött, de két hónappal a garancia lejárta után felgyulladt. Kuka. A szerelés biztosan nem érné meg, és lakhelyemtől távol van az első szakszerviz. A gyártót felhívtam, annyit ajánlottak fel, hogy adnak egy húszszázalékos kupont, amit a webáruházukban levásárolhatok, de mondtam nekik, hogy többet nem veszek olyan márkát, amit ők gyártanak, az tuti. A vasaló 37 ezer forintba került, élt két évet. Fogyasztóvédelmi szempontból normális ez, hogy egy ilyen drága termék két évet bír ki? Anyu harmincéves vasalója még működik" – fordult panaszával veszprémi olvasónk szerkesztőségünkhöz.

Két hónappal a garancia lejárta után felgyulladt veszprémi olvasónk drágán vett vasalója

Fogyasztóvédelem: a drágább terméknek nem feltétlen hosszabb az üzemideje

„Mai fogyasztói társadalmunkban sajnos az nem jelent feltétlenül minőséget vagy hosszú üzemidőt, hogy egy termék drágább" – szögezték le a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületének (Fome) szakértői. A javíthatóság ösztönzése a cél – erről már írtunk korábban –, és a javításhoz való jog meghatározására már megszületett az Európai Unió szintjén a gondolat. Ez a fogyasztó pénztárcáját és a környezetet is védené. Ám egyelőre a tervezett elavulás gyakorlata az elterjedtebb. Ez azt jelenti, hogy tíz-tizenöt évre szánt modern, úgynevezett tartós fogyasztási cikkek – például a mosógépek, de megemlíthetjük a mobiltelefonokat is – többnyire pár év után bedobják a törülközőt. Jóval a tőlük elvárható élettartam vége előtt, ám általában már a garanciák lejárta után. Sok alkatrészt pedig úgy építenek be az elektronikus berendezésekbe, hogy nem cserélhetők, vagy a javítás többe kerülne, mint egy új eszköz vásárlása. Muszáj újat venni. Ez az értékesítést növeli és a hulladék mennyiségét. Pazarlás.

Garancia, jótállás, kellékszavatosság, tervezett elavulás

Ez ellen hat, hogy hazánkban a kötelező jótállásban 2021-től sávos rendszert vezettek be. Ma már egy évtől három évig tarthat, a termék árától függően. Tartós fogyasztási cikkeknél tíz- és százezer forint között egy év, száz- és kétszázötven ezer forint között két év, kétszázötvenezer forint felett három év. Ez ösztönzi a gyártókat, a kereskedőket a tovább használható berendezések készítésére, forgalomba hozására, árusítására. Akárcsak az a rendelkezés, mely szerint a jótállási idő meghosszabbodik a javítás idejével, azzal az időtartammal, amíg a gépet a tulajdonosa nem tudta rendeltetésszerűen működtetni. Azaz, például hiába volt hűtője, hajszárítója, nem tudta ételei állapotát megőrizni, frizuráját elkészíteni. Jó, ha legalább ismeri jogait.

Fogyasztóvédelem: csak egy ideig reklamálhat, ha a vasaló bedobja a törülközőt

Olvasónk vasalós esetében azt lenne érdemes vizsgálni, hogy a megkeresett gyártó milyen jogalapon, vagy egyszerűen csak fogyasztóbarát üzletpolitika alapján ajánlotta fel a kedvezményes vásárlás lehetőségét.

Azt mindenképpen érdemes tudni, hogy a vasaló tartós fogyasztási cikknek minősül, így olvasónk esetében az ára alapján egy év kötelező jótállás vonatkozik rá. Azt a gyártó önkéntes, szerződéses alapon egy évvel kiegészítheti, de ilyenkor feltételekhez kötheti, és ez már általában nem teljes körű jótállás.

A Fome tájékoztatása szerint a jótállás mellett minden termékre, ami új és fogyasztó vásárolja vállalkozástól, két év kellékszavatossági idő vonatkozik; ez az idő párhuzamosan fut a jótállási idővel. Amennyiben a kötelező jótállási és a kellékszavatossági idő letelt, akkor a fogyasztó már nem tud jogalappal fordulni az eladó vállalkozáshoz. Tehát nem tudja kérni, hogy kötelező jótállás vagy kellékszavatosság keretein belül ingyenesen helytálljon. Maximum az említett gyártói jótállásban bízhat, ha még abban az időtartamban benne van. Ebben az esetben a gyártói jótállás alapján megkereshető a gyártó, és az általa leírt feltételek szerint kérhető a helytállásra; tehát lehet, hogy ez korlátozott jótállás. Valamint a jogszabály rendelkezik a termékszavatosságról, mely alapján szintén megkeresheti a vevő a problémájával a gyártót, ez a forgalomba hozataltól számított kétéves időtartamra vonatkozik, és ilyenkor javítás vagy csere kérhető.