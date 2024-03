Átlagos parkoló, átlagos méret

Olvasónk másik problémaként azt vetette fel, hogy ha akad is egy-egy üres parkolóhely, azt pillanatok alatt elfoglalják, és szerinte a helyeket szűkre méretezik. Az irodavezető utóbbit azzal cáfolja, hogy a parkolók kialakításánál a méreteket alapvetően a műszaki előírások, illetve a jogszabályok alapján határozzák meg.

Ezt is megnéztük, s igaz, egy átlagos személykocsival egyik parkolóban sem jelent(het) problémát a ki-és beállás, viszont a mai autók nem feltétlenül „átlagosak”, igen sok városi használatra alkalmas terepjáró (SUV), illetve crossover nehezíti méretével, túlnyúlásával a kisebb autók parkolását, olykor a kilátást is.

– Tudni kell, hogy egy átlagos parkoló átlagos megállóhelyeit nem teherautókhoz, nem is utcai vagy városi terepjárókhoz méretezik, melyekből pedig bőségesen akad – mondja a szakember, aki megjegyzi, a kertvárosi területeken az utcán parkoló autók vajon miért nem állnak be a magánterületekre? És az is szóba kerül, hányan használják vajon garázsukat tárolónak, mely miatt autójukat a közterületi parkolóban tárolják.

– Nem beszélve a céges autókról, melyek tovább terhelik a parkolókat. A három és fél tonnánál nehezebb járműveknek ráadásul forgalomba helyezésnél meg kell jelölni azt a nem közterületi ingatlant, ahol a járművet tárolják.

Fotó: Benkő Péter

Ezeken a részeken épültek új parkolók

Elmondható, a város vezetése tavaly különösen sokat tett a parkolási problémák enyhítéséért, megépült a Kádár utcai parkoló, az ActiCity melletti parkolóház, majd az egyetemi mélygarázs, s több lakóövezetben alakítottak ki újabb helyeket. Nemrég adták át az egykori Szikvíz helyén a 157 férőhelyes parkolót a hozzá kapcsolódó létesítményekkel. Ezt, és a gyárkerti parkolót is február végéig használhattuk díjmentesen. Mindezeken túl aszfaltréteg és felfestés készült a Török Ignác utcában is.

A városvezetés erőfeszítései, azok eredményei jól látszanak. A parkolófejlesztéseknek viszont határt szab Veszprém zsúfoltsága, beépítettsége, ami egy adottság, és elmondható más hasonló méretű városra, vármegyeszékhelyre is. Azt is hangsúlyozzuk, hogy a városban évente átlagosan ezerrel nő a gépkocsik száma Veszprémben, és ez okozza a fő problémát. A parkolóvá alakítható területek számán, méretén változtatni nem lehet, de a város területe nem olyan hatalmas, hogy néhány száz méterért kocsiba üljünk. Mert bizony kényelmesebbek lettünk az utóbbi időben, valljuk be...