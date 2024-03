Ezért úgy gondolták, hogy ha télen sok fiatalt sikerrel buzdítanak futásra, akkor tavasszal is elérhetnek hasonló sikert ennek a korosztálynak a körében. Ezért hagyományteremtő szándékkal rendezik meg nyílt nap keretében húsvéti nyuszi futást, ahol vendégül látnak minden mozogni, sportolni vágyót, legyen az óvodás, iskolás, vagy felnőtt.

A Mikulás futáson évről évre egyre több gyermek indul, a nevezések alapján úgy tűnik, az első húsvéti trappolás is érdekli a legfiatalabbakat

Fotó: archív

Iskolák, osztályok jelentkezését is várják, a lényeg, hogy nem versenyről van szó, de mozogjanak, sportoljanak együtt húsvétkor is minél többen. A szervezők várakozása beigazolódni látszik, már több, mint száztíz előnevezés érkezett helyből, vidékről, sőt, még külföldről is, ebből 85 gyermek futó, a legfiatalabb futni vágyók háromévesek csupán. A távok között a gyerekek részére 500 méteres és egy, valamint 1,6 kilométeres futamot írnak ki, utóbbi kettőt a felnőttek is választhatják. Továbbá egy, vagy több kört futhatnak egy négy kilométeres pályán. A részvétel mindenkinek ingyenes. A gyerek futamokon lesz időmérés és korosztályonként az első három lány és fiú érmet kap. A gyerek futókat egyéb húsvéti meglepetésekkel is várják. A helyszínen arcfestés lesz a gyerekeknek. A húsvéti trappolást március 30-án 10 órától rendezik az Új temető parkolójánál.