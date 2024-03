Az értékes ásványi anyagokkal telített kékkúti ásványvíz a Balaton-felvidéki Nemzeti Park szívében található Káli-medencéből származik, karakteres ízű, magas kalciumtartalmú.

A legegészségesebb és legolcsóbb italunk Forrás: pexels.com

A Káli-medencét mint egyedülálló természeti területet 1997-ben Nemzeti Parkká nyilvánították, így az itt található források is kiemelt védettséget élveznek. A Káli-medencére jellemző zártsággal sikerült elkerülni az urbanizáció környezetszennyező hatását, így őrizhette meg mai napig természeti kincseit, hagyományait. A Kékkúti természetes ásványvíz tisztaságát és az emberi szervezet számára kedvező összetételét a terület geológiai-hidrogeológiai adottságain túl a környezet érintetlenségének is köszönheti. Sok más mellett hozzájárul a véralvadás normál működéséhez, a normál izomműködéshez és anyagcsere-folyamatokhoz, az emésztőenzimek normál működéséhez. A falu határában levő üzem melletti forrásból magunk is megtölthetjük palackjainkat, mielőtt kirándulni indulunk a vidékre.