Te, Tibi! Van itt egy kis bibi. Édesem, mondom a lényeget: kisebb lettél a szememben. Csalódtam benned. Többet kérsz, kevesebbet adsz.

Morzsányi csalódás. Drágább egy falat édesség, több márkánál, pedig ezekből szinte sosem elég. Ráébreszthet az új figyelmeztetés: megkapták az átfazonírozás piros felkiáltójelét

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A slankítás a divat, de a fogyókúrád a pénztárcám karcsúsítja. Nem leszek így sem hűtlen hozzád. Látom őszinteséged, kisbetűkkel feltüntetve, de a külcsín eddig elvonta figyelmemet. Ráébresztett az új figyelmeztetés: te is megkaptad az átfazonírozás piros felkiáltójelét. Drágább egy falat belőled, pedig sosem elég. Nem akarok grammozni, centizni, hasonlítgatni, ki mennyit ér a másiknak. Értem, van ok az új csomagolásodra. Fizetek is én többet, legfeljebb ritkább lesz az élvezet. Alig várom a kassza után, hogy végre kettesben legyünk otthon. Csokifüggők megértenek.