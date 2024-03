Az elismerést Porga Gyula polgármester adta át a médiamunkásnak a Fotonban rendezett eseményen. Az ünnepségen Müller Mihály, a Veszprém–Balaton 2023 Zrt. sajtófőnöke mondott köszöntőt, kiemelve, hogy a helyi újságíróknak is elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy jó megítélést kapott a kulturális főváros programév.

A díjazott méltatásában elhangzott, Cseh Zoltán immár több mint egy évtizede gazdagítja a veszprémi és a vármegyei média világát munkájával. Célorientált pályája során 2011 óta a vehir.hu, a 8200.hu, a Veszprémi7 Nap, a veol.hu és a Veszprém Megyei Napló felületein is olvashatók voltak tudósításait, emellett írásai megjelentek az Ecoport, valamint a Veszprém Portré kiadványokban is, illetve a Veszprémi Petőfi Színház sajtóreferenseként, majd az EKF online marketingmenedzsereként is hasznosította tudását. A 8200.hu független felületének immár nyolc éve üzemeltetője, főszerkesztője. Jelenleg a V-Busz Kft. kommunikációs és sajtóreferenseként dolgozik. A város olyan projekteket is köszönhet neki, mint a 20 éve működő vmeteo.hu, az Utazzbátran blog vagy a MixMarketing, melyekkel országos elismerést hoz Veszprémnek is.