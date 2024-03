Bénázni kötelező! – ez a legfőbb tanácsa Simoncsics Gábornak. A városból vidékre költözőknek azt javasolja, hogy ne törekedjenek semmiben sem eleinte a tökéletesre, akkor kisebb sikerek révén, lépésről lépésre fejlődhetnek. S sok örömben lehet részük, ezt megígéri. Az viszont igaz, hogy a korábban generációról generációra szinte észrevétlenül öröklődő tudást újra kell tanulnunk. Ha irodai munkáról váltunk ház körüli gazdálkodásra, akkor a hozzánk hasonló szerepbe kerülőktől kaphatunk tanácsokat és persze irodalma is az ilyenkor szükséges információknak.

Simoncsics Gábor csibeketrec készítése közben. Vidékre költözve elfogadóbb és találékonyabb lesz az ember, az állatok, a növények több örömet szereznek neki

Fotó: családi



A fő, hogy türelmesek legyünk magunkkal, elfogadóak a minket körülvevő állatokkal, növényekkel. S az is fontos, hogy kis fenntartással kell átvennünk az eleinktől örökölteket, módszereiket, mert a környezetvédelem szükségessége, az, hogy égető kérdés, ma már megkérdőjelezhetetlen.

Simoncsics Gábor a pénzesgyőri Ördöglakat Kisgazdaság egyik gazdája, a Vidéken "Bénázók" Egyesület egyik vezetője és észrevette sokakhoz hasonlóan azt a tendenciát, hogy a vidékre költözés kétféle formájára is egyre több példa akad. Vannak, akik teljesen feladják korábbi tevékenységüket, akár magas pozíciójukat is és azért költöznek falura, hogy mezőgazdasági termelésből éljenek meg, terményeik, termékeik egy részét értékesítve. Mások megtartva állásukat távmunkát végeznek és maguknak, családjuknak állítják elő azoknak az élelmiszereknek a nagy részét, amire szükségük van. Náluk is az egészségmegőrzés, a vegyszermentesség, a nyugodtabb élet a fő ösztönző.

Nincs könnyű dolguk, nagy fordulat ez, nehéz feladat. De sok örömmel jár. Kenyeret süthetnek maguknak, akár saját lisztből, fermentálhatják saját zöldségeiket, kecsketejet ihatnak, sajtot készíthetnek. A közösségépítés szinte magától jön, járulékos adomány. A beilleszkedés egy új helyre, az alkalmazkodás a természethez rengeteg ajándékot terem.