A fenntartható közétkeztetés népszerűsítése céljából megrendezett verseny döntőjébe négy bv-s csapat, köztük a Veszprém Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet formációja jutott tovább. A napokban rendezett megmérettetésről három ezüst és egy bronz fokozattal érkeztek haza a bv-sek, tájékoztatott a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága.

Forrás: BvOP

A versenyen egy olyan háromfogásos (előétel, főétel, desszert), húsmentes, felnőtt ebéd elkészítése volt a feladat, amelynek nyersanyagértéke nem haladja meg a nettó 850 forint/főt. Az ételek elkészítésére négy óra állt rendelkezésre. Az ételkészítés során a mélyalmos tojást, a rögös túrót, a céklát, illetve a Jonathan almát kötelezően fel kellett használni, míg az édesítőszerek, az ízfokozók, az élelmiszer-színezékek, valamint állati eredetű termékek felhasználása tilos volt.

A döntőben a Veszprém Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet Bakonyi Betyárok, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet La Badella, II. Agglomeráció közös csapata (Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Baranya Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet, Somogy Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet) és a Váci Fegyház és Börtön csapata, a Vácziak mérettették meg magukat.

Forrás: BvOP

A felkészülés során a csapatokat egy mentor is figyelemmel kísérte, tudása és szakértelme nagy segítség volt kollégáinknak, írta közleményében a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának Kommunikációs Főosztálya. A felkészülés során nem csak csapatmentor, de a személyi állomány is kifejtette véleményét: a próbafőzések alkalmával a bv-s kollégák is megkóstolhatták a menüt, amely mindenki számára nagy sikert aratott.

A bv-s csapatok egy irányítóból, egy szakácsból, két segítőből álltak össze, akik reggeltől azon dolgoztak, hogy a legjobbat nyújtsák a versenyen. Az országos döntőben 30 adag étel tálalásakor azon igyekeztek, hogy a legfinomabb ételeket tudják bemutatni nemcsak a szakmai zsűri, hanem a közönség számára is.

Forrás: BvOP

A hazai börtönök alapvető élelmiszer-ellátottság közel 100 százalékos, ami azt jelenti, hogy fogvatartotti munkáltatással a rabok termelik meg azt, amit megesznek. Ehhez a büntetés-végrehajtás gazdasági társaságai állattenyésztéssel, növénytermesztéssel, pékségekkel, tésztagyárral és egy vágóhíddal járulnak hozzá, amely a börtönök konyháinak működését nagymértékben segíti. Csak 2023-ban több mint 305 tonnányi csirkehúst és több mint 420 tonna sertéshúst dolgoztak fel a bv. társaságainak húsüzemeiben. A bv. intézetek tészta és pékáruval történő teljes ellátása is a belső ellátást dicséri: mintegy 300-féle pékáruból több mint 581 tonnát, míg tésztafélékből mintegy 316 tonnát gyártottak 2023-ban.