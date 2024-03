Már nagyon unalmas, fárasztó, zaklatással felér, de ezt hozta a digitális világ. Sokakhoz érkeznek hamis számlák, a csomagküldés álcája alatt megbújó átverések e-mail formájában, és az adathalászat SMS-ek révén is folyik. Ha be akarjuk csukni a csalók előtt a képzeletbeli ajtót, akkor a telefonos, számítógépes üzenetek kerülendők. Vagy legalábbis kezelésük nagy figyelmet, körültekintést igényel.

A csalók az eredetihez hasonlító hamis számlákkal akarják kicsalni a pénzünket

Fotó: Rimányi Zita / Forrás: Napló

Hamis gáz- vagy áramszámlát bármikor kaphat

Először arról értesült lapunk, hogy a jásdi és a tési önkormányzat kapott gyanús fizetési felszólítást, aztán a Balatonnál lakó olvasónk mutatott egy fura gázszámlát lapunknak. Továbbítottuk a szolgáltatónak és megerősítette: ez is hamis. Legutóbb a céges postafiókjába bakonyi olvasónk, persze eleve a szemetesbe, kapott egy áramszámlát.

A gond az, hogy a hamis számlaértesítő a megtévesztésig hasonlíthat az igazira. A bakonyi önkormányzatoknak a címzés tűnt fel és az utalandó összegek tűntek valószerűtlennek. A Balatonhoz közel lakó olvasónk azért tudta rögtön, hogy nem igazi gázszámlát kapott, mert nem abba az elektronikus postafiókjába érkezett, amit hivatalos ügyintézésekhez használ, és a feladó e-mail címe is kimondottan kamunak tűnt. Eszébe se jutott, hogy elutalja a mintegy 10-14 ezer forintos összeget.

Ellenőriztetheti a csalók üzeneteit

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. tájékoztatása szerint a cég hálás az ügyfelek jelzéseiért. „Felelős energiaszolgáltatóként – ügyfeleink védelmét szem előtt tartva – ez úton is kérjük, hogy hívják fel olvasóik figyelmét arra, hogy a kapott számlaértesítőket nézzék meg figyelmesen, hiszen a megtévesztő, adathalász levelek felismerhetők. Amennyiben ügyfeleink arra gyanakodnak, hogy az MVM vagy MVM Next nevében érkező adathalász e-mailt kaptak, az [email protected] e-mail címre tudják azt továbbítani az esetleges csatolt számlával együtt, illetve minden szükséges tájékoztatást megtalálnak erre a célra létrehozott weboldalunkon."

Csalók trükkjei – Adathalászat SMS-ben

A csalók adathalász módszerei működnek e-mailben, SMS-ben is. Résen kell lenni! Olyan SMS-eket küldenek a gyanútlan embereknek, amelyekben a személyes adataik megadására kérik őket.

Sorban érkeznek sokak telefonjára az adathalász SMS-ek, a csalók adataikat kérik

Fotó: Rimányi Zita / Forrás: Napló

A rendőrök figyelmeztetnek: semmilyen körülmények között ne adják meg a bankkártyájuk adatait állítólagos „csomagküldő szolgálatoktól" érkező értesítések alapján. A csomagküldő szolgálatok ugyanis soha nem kérik el a bankszámlájának, a bankkártyájának adatait, illetve a CVC kódot sem. Csak a névre, a szállítási címre, illetve a közvetlen elérhetőségekre (telefon, e-mail) van szükségük és ezeket vásárláskor adja meg a vevő a webshopnak, nem később.