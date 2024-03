Kriszt András, a település polgármestere – aki az egészségügyben dolgozik – elmondta, nagyon fontosnak tartja az életmentés ezen eszközének mindenki számára való elérhetővé tételét. A defibrillátorhoz, ami hangutasítással segíti a használatot, képzést is szervezett az önkormányzat, melyet 19-en végeztek el. Az ő nevüket és telefonszámukat kifüggesztették a településen.

Defibrillátort helyeztek ki Hidegkúton, a Polgármesteri Hivatal bejárata melletti falon Fotó: önkormányzat

A készüléket az önkormányzat saját költségvetéséből fedezte, köszönhetően annak is, hogy az elmúlt években sok sikeres pályázattal meg tudták valósítani a tervezett fejlesztéseket, mondta a településvezető. Mindkét ravatalozót teljesen felújították, kicserélték a falubuszt és a traktort, a település gondozásához szükséges eszközöket szereztek be. Bővítették a játszóteret és felújították annak környezetét, összközműves építési telkeket alakítottak ki, valamint a fő víznyomócső cseréje is megtörtént a Hosszú és a Fő utcában. A képviselő-testület elfogadta a 2024-es költségvetést, melyben tervezi több út felújítását, a Patak utcai új telkek előtti út építését, továbbá a forrás és környezetének pihenőhellyé történő kialakítását, valamint az Ötvályú vízfolyásának tisztítását, fásítást, és a felső temető további kerítésrészének cseréjét.