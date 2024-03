Új egyesület alakult Csetényben, a nemrégiben megtartott MosolyTor, a hagyományos falusi disznóvágás nem az első jótékony rendezvénye, amellyel sokaknak örömet tudott okozni. Sludné Varga Diána, a civil szervezet tagja, a program egyik főszervezője és ötletgazdája mondta el lapunknak, hogy tizenegy jószándékú ember alapította meg, olyanok, akik a közösségi rendezvények bevételét, hasznát jótékony célokra szeretnék fordítani. Decemberben ennek jegyében adventi vásár keretében főztek pörköltet, és akik szívesen fogyasztották, azok adományládába tehettek pénzt. Ennek köszönhetően karácsony előtt ötven családot tudtak meglátogatni, ajándékokkal.

Sludné Varga Diána, a Falu Mosolya Egyesület tagja és Ovádi Péter országgyűlési képviselő a MosolyToron Csetényben

Fotó: képviselői iroda/Kovács Bálint / Forrás: Fotó: Képviselői iroda/Kovács Bálint

Újévi malacpartit szintén tartottak, akkor vadpörkölt készült és becsületkasszába fizethetett, aki megkóstolta. A farsangi retróbulin mintegy kétszázan vettek részt csaknem felük jelmezbe öltözött erre az alkalomra. Ezért kis túlzással, viccesen mondhatjuk azt, hogy a pápa és Elvis is benézett mulatságukra. MosolyTor szintén nem volt még Csetényben, bár a tradíciókat idézték fel a hagyományos disznóvágással. Két százötven kiló körüli példány került kés alá. "Azt láttuk, hogy más falvakban jól működnek a hasonló programok, átvettük a példát és most nálunk is jó hangulatban telt. Számíthattunk szakemberek, szakács, hentes támogatására és segítő, szorgos kezekre, így kilenc üstben főttek a finomságok. Először álomnak tűnt egy ilyen összefogás, de a megvalósítása lett álomszerű" – mondta el Sludné Varga Diána. Készült hurka, kolbász, toros káposzta, sült oldalas és pecsenye. A gyerekeknek pedig rendelkezésére állt a 16 méteres, kétszintes játszóház. A hagományos disznóvágással kapcsolatos játékos feladványokat is kaptak, például volt toros puzzle, kirakó és kis karámba kellett bottal krumplikat behajtaniuk, időre.

A kóstolójegy arra adott lehetőséget, hogy alapanyagáron lakhassanak jól sokan és nagy sikere volt a tombolának is. A folytatáshoz az eddigi visszajelzések, tapasztalatok jó alapot adnak az új egyesületnek, tagjaiknak. Amikor a MosolyToron találkozott velük Ovádi Péter országgyűlési képviselő, ahogy mindig ki szokta emelni, most is azt hangsúlyozta, hogy a kistelepülések életében a legfontosabb az összefogás. Örült annak, hogy rendezvényen ennek tanújeleit láthatta, azt, hogy kicsik, nagyobbak, nyugdíjasok is mind hozzátették, amit tudtak, a közös sikerhez. Az új egyesületben van a tagok között huszonéves és a nyolcvanhoz közelítő is, különböző foglalkozásúak akadnak köztük. A honatya a rendezvényen a szervezőket további csapatépítésre biztatta és Sludné Varga Diána beszélt is arról lapunknak, hogy lehet csatlakozni hozzájuk.