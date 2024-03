Az MH 47. Bázisrepülőtér katonai díszalegysége, valamint a Pápai Huszáregyesület bevonulása és a Himnusz hangjai után Áldozó Tamás polgármester tartotta meg ünnepi beszédét. A városvezető emlékezett: a pápaiak hagyományaikban, ragaszkodásaikban és vitáikban, sikereikben és kudarcaikban is összetartoznak.

– Ahogy egy a nemzet, úgy egy a város is. Egy a város, mert ezt kaptuk örökül; egy a város, mert azt fogjuk továbbadni az utánunk jövőknek. Felelünk érte, és az a dolgunk, hogy jól tegyük ezt. A kis közösséghez való tartozás nem kisebbíti a felelősséget: azt, hogy hogy éltünk vele, majd megítéli a történelem. Akkor marad erős a közösségünk, akkor tudunk kitartóak lenni és leszünk képesek megőrizni a méltóságunkat, ha azon az őrhelyen, ahova az élet állított minket, vállaljuk a döntéseinket és megfelelünk értük: a családunkban is, a gyárakban is, az iskolákban, de a városházán is. Döntéseinken és vállalt felelősségünkön múlik, hogy sikeresek leszünk-e. Sikeres közösség, amelyik büszke az eredményeire, olyan közösség, amelyik tud elégedetten visszatekinteni létrehozott értékeire, amelyiknek van önbizalma a jövőben, amelyik öntudatában erősen maradó része a nagy sokaságnak, a magyar nemzetnek. Közös a jövőnk, és büszkék akarunk lenni arra, amit továbbadunk az utánunk jövőknek. Közös a jövőnk, ami elől nem léphetünk el, de nem is érdemes; önmagunkért is vagyunk pápaiak. Egy a város! Közös a jövőnk – zárta ünnepi beszédét Áldozó Tamás.