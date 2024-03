Az őslénytant, dinoszauruszkutatást előtérbe helyező előadás során röviden bemutatta a Kárpát-medencében folyó dinoszauruszkutatások történetét, kezdve Nopcsa báróval és az erdélyi dinoszaurusz-lelőhelyekkel. Szót ejtett a 200 millió évvel ezelőtti, rejtélyes mecseki dinoszauruszok lábnyomairól, amelyeket lassan hatvan éve ismerünk, és mint kiderült, talán végre, sokévnyi kutatás után a csontjaik is előkerülhetnek.

Ősi Attila a hazai és a világban zajló dinoszauruszkutatásról beszélt Fotó: Györkös József

Az ELTE Természettudományi Kara egyetemi tanára olyan témákkal érkezett, amelyekről az ajkai közönség sok tekintetben hallott, de azok már új kutatási eredményekkel szolgálnak. A felfedezések között beszélt a bakonyi dinokutatásokról és az újdonságról, hogy pár éve a Mecsekben fantasztikus dolgok kerültek elő. Az ottani dinoszaurusz-lábnyomokat ismerik már több mint fél évszázada. A csontok eddig nem kerültek elő, de most találtak egy olyan helyet, ahol rábukkanhatnak, talán még idén kutathatnak ott. Iharkúton viszont biztosan folytatják a munkát, ebben az évben a 24. szezont töltik ott. Néhány éve ugyanis előkerült egy olyan krokodilkoponya-lelet, amelyet az előtte levő években apró töredékek alapján már jól ismertek. A koponya sok infót ad, végre fel tudják tenni a lényt a krokodilok térképre. Tehát, mint az előadó mondta, néha évtizedeken át kell kutatni, hogy az ember tisztán lássa egy faj elterjedését. Iharkúton még más reménybeli állatok maradványára is lehet számítani, hiszen sok az azokra utaló csonttöredéklelet, de komplett csontvázak nincsenek. Csakhogy élt ott egy, a területen csúcsragadozónak számító dinoszaurusz, amelynek a fogait már megtalálták, annak a koponyáját, állkapcsát szeretnék még meglelni. A villányi leletek a legidősebb olyan hazai leletek, amelyek a dinoszauruszok korából származnak, szó szerint a dinoszauruszok legelső előfutárai idejéből. Nagyon kevés lelet van még, de már van valami, tehát azon a területen is bőven akad még tennivaló.