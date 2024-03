A kicsik a nemrégiben zajlott méhes-mézes könyvtári nap programjaira készített játékokat próbálhatták ki. A telhetetlen méhecskével természetesen ők is megismerkedhettek, és mindaz megtörtént most is, ami a könyvtári foglalkozásokon szokott. Tehát játszottak, olvastak, méhecskét reptettek, virágport gyűjtöttek és közben sok-sok mindent tanultak a gyerekek a foglalkozás keretében.

Játékosan tanulni jó, erre alkalmas a könyvtár

Forrás: Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár

– A játékosan tanulás azért is jó, mert jókedvűen, mesés környezetben lehet új dolgokkal ismerkedni, legyen az a könyvtári viselkedés, a könyvespolc rendje vagy az, miként vigyázzunk a könyvekre. A játék mellett valami azonban különleges volt. Nagyon kedves meglepetésben volt részünk, a Sün Balázs csoport legénykéi ugyanis felköszöntöttek bennünket nőnap alkalmából – mondták el a könyvtár dolgozói, akik

az óvoda pedagógusainak köszönetüket fejezték ki – azzal, hogy a könyvtár máskor is visszavár!