– Soha nem voltam elégedetlen azzal, hogy nőnek születtem és megélhettem a hagyományos női szerepeket is. A családban, így férjemtől és három felnőtt fiamtól mindig megkaptam a tiszteletet és elismerést, mely jellemző ma is. Vallom, hogy a női szerepfelfogástól egyáltalán nem áll távol a munka világában való érvényesülés, fogalmazott Némethné Szent-Gály Edit. Megjegyezte, a Veszprém Vármegyei Törvényszéken, ahol dolgozik, a bírák 70 százaléka nő. Bírósági vezetőként úgy látja, a bírói hivatás szempontjából kizárólag az egyes kompetenciáknak, képességeknek, felkészültségnek van szerepe, kiváló felkészültségű női és férfi bírák ítélkeznek a vármegye bíróságain. Kiemelte, női vezetőként számos előnyét látja annak, hogy három gyermek felnevelése mellett meg kellett tanulnia azt is, hogy egy időben többféle dologra figyel. Adódik, hogy kompromisszumokra van szükség, adott esetben erélyesnek, következetesnek kell lenni, alapvető, hogy az ember megkülönböztessen fontos és lényegtelen dolgokat. – Bizonyos, hogy a 21. században bármilyen területen dolgozzon egy hölgy, bármilyen családi helyzet, kötelesség háruljon rá, az egyik legfontosabb, hogy megtanuljunk lépést tartani a fejlődéssel, a kihívásokkal, hangsúlyozta a törvényszéki elnök.

Némethné Szent-Gály Edit, a Veszprém Vármegyei Törvényszék elnöke

Kovácsfiné Nagy Judit kifejtette, szerencsésnek tekinti magát, mert optimista beállítottságú. Gyakran stresszes helyzetben él, de ezt jól kezeli, amit köszönhet a szüleinek, a sportnak. Gyermekkorában szülei biztatására szertornázott, azt is elvárták tőle, hogy kitűnő legyen. Olyan hivatást választott, melyben szigorú törvényi határidők mellett kell a legjobban teljesíteni, vezetőként felelős döntéseket hozni. A kihívás, a feladatok napi munkájában insiprálják. Valószínűleg éppen ezért megtanulta kezelni az éles helyzeteket, túljut a nehézségeken, amit a szülei és a sport mellett inspiráló tanárainak, majd a munkában egykori vezetőinek is köszönhet.

Nagy hatással volt rá a magyar irodalom több alkotása, például A Pál utcai fiúk, a Légy jó mindhalálig, az Egri csillagok, Az ember tragédiája, melyek hősei megtanították arra, a legjobb az egyenes út, és sokszor magunkért, még inkább másokért is ki kell állni. Az MJE VVSZ elnöke szerint ma a dolgozó feleségeknek, anyáknak nagyon nehéz az egyensúlyt megteremteni hivatás és család között. Neki ebben is szerencséje volt: férje szakmabeli, így mindig biztosítják egymásnak a hátteret. Beosztottként az ember a saját, vezetőként mások munkájáért is felelős, gyakran meg kell jelenni más szervek előtt. Emiatt is nagyon fontos a kisugárzás, a jó energiák közvetítése, a pozitív gondolkodás, mellyel inspirálhatjuk a környezetünket.

ovácsfiné Nagy Judit címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, a Veszprémi Járási Ügyészség vezetőhelyettes ügyésze, a Magyar Jogász Egylet Veszprém Vármegyei Szervezetének elnöke

Mindig szívesen tett a közösségért, ezért is nagy öröm számára, hogy az MJE VVSZ elnöki teendőit is ellátja már a harmadik ciklusban. Szerinte a siker a munkában, a folyamatos önképzésben rejlik. Szerencsésnek tekinti magát, mert azzal foglalkozik, amit szeret. A nehéz ügyek kihívást jelentenek, de ezeket is örömmel éli meg. Nagyon kedveli a fiatalokat, szívesen tanítja őket, közben ő is tanul tőlük, inspirálják egymást. – Az életben a sikeres és a kevésé sikeres periódusok váltják egymást. Az előbbiekből lehet töltekezni, másokat inspirálni, így érdemes törekedni arra, hogy mind több sikeres helyzet legyen az életben! – vélekedett.