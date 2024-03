Az egyesület a megalakulásakor azt tűzte a zászlajára, hogy vármegeszékhelyünk legnagyobb lakótelepét még élhetőbbé tegye, az ott élők – különféle események révén – megismerjék egymást, és ami a legfontosabb: ne csak lakjanak a „panelrengetegben”, hanem éljenek is, különleges találkozókon éljék meg a mindennapokat. Jóllehet katalizátorként működtek közre abban, hogy a városrész ezen szegletében új kollektívák alakuljanak, számos családi programot hoztak tető alá, a legtöbben a település környezetszépítő versenyének „intézőjeként” ismerik őket.

Illusztráció

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Ezen nem is nagyon csodálkozhatnak, mert több száz regisztrált tagjuk van, és a nevezők száma évről-évre emelkedik. Az eseménysorozattal arra ösztönöznek mindenkit, hogy a lakóhelyük megjelenése esztétikus, annak gondozása pedig folyamatos legyen. A tapasztalatok arról árulkodnak, hogy az ott élők igyekeznek odafigyelni a lakókörnyezetük kulturált és rendezett megjelenítésére. Nem szabad elfelejteni, miszerint a takaros településkép jobbítja az ott élők komfortérzetét, hozzájárul a közösségi lét feltételeinek javításához, illetve az ottaniak identitásának és „helyben tartásának” erősítéséhez. – Nincs is annál üdvözítőbb, mikor az utunk során rendbe tett virágágyásokat, míg az ablakok ládáiban muskátlikat látunk. Továbbra is elkötelezettek vagyunk, hogy Veszprém tiszta, élhető, növényekkel és ápolt zöldterületekkel rendelkező város maradjon, hogy általunk szebb és tisztább legyen, ám a településkép összhatásán másként is javítanánk – jegyezte meg Jung Edina, az egyesület elnöke.

Illusztráció

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Március 28-án (péntek, 15 óra) rendezik meg a Haszkovó Húsvétot a Március 15. utcai Jutasi Köztérben, ahol a kisebbeket játszóház, arcfestés és kézműves sarok várja, szép korúak a Húsvéttal kapcsolatos élményeikről mesélnek, a meghívott népművelő pedig az ünnep hagyományairól és történetéről tart előadást. A dartversenyeiket szinte szünet nélkül bonyolítják le egy, a volt Kiskukta étterem melletti vendéglátóhelyen, és mint megtudtuk: a gyermekviadalokra más megyékből is érkeznek indulók. Május 5-én a helyi lokálpatriótákkal karöltve anyák napi megemlékezésük lesz Raffay Béla szobrászművész Jutasi úti alkotásánál, majd kezdetét veszi a Virágos Veszprém immáron szokásos virágosztása, de ezúttal új helyszínen: a Haszkovó utca 13. épületsora mögött található pingpong-asztaloknál.

Illusztráció

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Itt a résztvevőknek idén is ingyen adnak palántákat, hogy a város arca még színesebb és természetközelibb legyen. Az egyesület tagjaiból álló zsűri nyáron többször is értékeli a növények gondozását, majd a fényképes dokumentálásuk után szeptember 27-én tervezik a díjkiosztó-gálájukat. Közben július 13-án sort kerítenek a gulyásfőző seregszemléjükre, majd októberben a IV. Mázli napjukra a Barátság parkban. A Haszkovó Advent és karácsonyfa állítás december 10-én lesz, a már említett pingpongasztaloknál, a Haszkovó angyalok pedig 18-án és 19-én viszik el az év közben gyűjtött adományokat a lakótelep egyik iskolájába és óvodájába.