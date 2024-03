A városvezető hangsúlyozta, egy régóta várt felújítást tudnak most elindítani, hiszen a Szent István utca nagyon forgalmas útszakasz, amely összeköti a belvárost a Dózsavárossal. A területen a járda és az út is nagyon rossz állapotban van, ráadásul egy intézmény is működik az utcában.

Folytatódik a Szent István utca felújítása

Fotó: Nagy Lajos/Napló

– Fontosnak tartottuk, hogy ebből a keretből mindenképpen felújítsuk ezt az utcát. A csapadékvíz-elvezetésre kerül sor elsőként a rekonstrukcióban, majd következik az útburkolat- és járdafelújítás. Már megkezdődtek a munkálatok, ám mivel egy forgalmas útszakaszról van szó, ezért korlátozásokat kell bevezetni a kivitelezés ideje alatt – fogalmazott Hegedűs Barbara.

Kiderült, a Practical Kft. kivitelezésében megvalósuló felújítás várhatóan szeptemberig tart majd, ami azt is jelenti, hogy a Szent István utcát a jövő héten lezárják, s az Eszterházy és a Kittenberger utca – különböző módon és módosításokkal – áll majd a forgalom rendelkezésére. Mivel a Szent István utcán közösségi közlekedés is zajlik, így az autóbuszok útvonala is módosul, a fentebb említett utcák tehermentesítenek a munkálatok idejére.

Elhangzott, lesz olyan, amikor az Eszterházy utca kétirányú lesz, de lámpás szabályozásra is sor kerül. Ugyanakkor az erre közlekedők számíthatnak arra is, hogy teljes egészében lehet majd használni a Kittenberger utcát.

Folytatódik a Szent István utca felujitása. A képen Hegedűs Barbara alpolgármester

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Hegedűs Babara arra hívta fel a veszprémiek figyelmét, hogy az átmenő forgalom csökkentése érdekében a nagyobb útvonalakat, így például a völgyhidat használják az autósok, ami a belváros és a Dózsaváros közötti összeköttetést biztosítja. Elmondta azt is, hogy lesz olyan időszak, amikor a Szent István utca csak az ottani lakosok számára lesz nyitott. Hozzátette: az útfelújítás és a csapadékvíz-elvezetés mellett a közvilágítást is korszerűsítik a szakemberek, mely során a lámpakarokat és a lámpatesteket cserélik ki.