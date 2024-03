Ötvenkétszer nyertem tízmilliót! – hívott fel újságírói ügyeletemben Béla. Nevezzük így olvasónkat, aki még tudja, mi az a bélás, a régi kétforintos. Nem mai gyerek, mégse ugratják be modern kamunyeremények. Pedig – osztottunk, szoroztunk –, félmilliárdosnak nevezheti magát. De nem félnótás, félredobja a trükkös leveleket, már nagy a kupacuk nála egy cipősdobozban. ,,Nem zavarnak, viccesek, akkor olvasom ezeket, ha nevetni akarok" – mondta rájuk. Nekem viszont nagyra nőtt a hócipőm a digitális módszerekre áttérő csalóktól. Nemcsak a papírpazarlás, az is környezetszennyezés, hogy naponta netet, áramot fogyasztva kitörlöm üzeneteiket. A perceket is sajnálom erre. Időrabló környezetszennyezők az online átverések, mondhatni, időszennyezők.