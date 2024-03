A legnagyobb civil jószolgálati szervezet veszprémi tagszervezete évek óta elkötelezett az egészségügyi ellátórendszer támogatásában. A kórház egyes osztályainak eszköztámogatása után a koronavírus-járvány idején a jelentősen megnövekedett adminisztrációs terhek miatt öt új, a kórház rendszeréhez illeszkedő számítógéppel támogatta az intézményt. Tavalyelőtt a nyirokér- és vénás pangásos panaszok megelőzésére, kezelésére és a trombózis megelőzésére szolgáló speciális készüléket adományozott a kórháznak. Rendszeres segítségük jelentősége, hogy sem állami, sem önkormányzati támogatást nem kapnak, tagjaik befizetéseiből, hozzájárulásaiból finanszírozzák adományaikat. Most a szülészet-nőgyógyászati osztályon négy műtőlámpára volt szükség, és a kórház a klubhoz fordult segítségért.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Az intézmény korábbi főigazgatója, Töreki-Vörös Ibolya az adományátadó ünnepségen hangsúlyozta a személyes kapcsolatok fontosságát, a klub elkötelezettségét. – Felajánlásaik értékesek, a konkrét támogatások mindig közös együttgondolkodás után születnek meg. A most szükségessé vált négy lámpából egyet az intézménynek sikerült beszereznie, a másik hármat pedig a klubnak köszönhetnek. A Veszprém Lions Club elnöke, Leitold László arról beszélt, a harminc éve Magyarországon is jelen lévő klubot alapvetően vakok és gyengén látók támogatására alapították világszerte, ez idehaza is működik, ám úgy érzik, más célokat is érdemes, fontos támogatni, így a lehetőségekhez mérten a kórházat, működéséhez fontos eszközökkel. Kiemelte Siliga Sándor klubtagjukat, aki jelentős összeggel járult hozzá a mostani támogatás sikeréhez. – Mindig örülünk, ha segíthetünk a munkafeltételek javításában – tette hozzá.

A szülészet-nőgyógyászati osztály vezetője, Németh Zsolt elmondta, osztályuk hatvanágyas, vármegyei feladatokat ellátó osztály több mint hetven kollégával. Tizenhárom szakorvos, hét rezidens gondoskodik az ellátásról. Tavaly 1435 szülésszámot regisztráltak, ez a vármegyeinek nagyjából kétharmada, évi 150–200 koraszülött ellátását végzik, s 350-360 nőgyógyászati műtétet végeznek. – Három kollégánk nőgyógyászati onkológiai szakképesítéssel rendelkezik, és évente 1500 kisműtétet is végzünk. Mindezek miatt fontos az eszközök állandó frissítése – hangsúlyozta, hozzátéve, elkötelezettek a legmagasabb színvonalú ellátás nyújtásában, s a jövőben is bíznak a civil szervezetek támogatásában, melyet megköszönt a Lions Cubnak.