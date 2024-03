A kártya emellett arra is ösztönzi a lakosságot, hogy minél több helyi szolgáltatást vegyenek igénybe, minél több helyi terméket vásároljanak, ezzel erősítve a veszprémi identitást. Már az induláskor harmincnál is több elfogadóhely várja a kártyabirtokosokat: Veszprém legfontosabb közlekedési, kulturális és közszolgáltatói mellett folyamatosan bővül a kereskedelmi partnerek sora is.

Jelentős kedvezményekkel újul meg a Veszprém Kártya

Forrás: veszprem.hu

A megújult, okostelefonon is használható kártyát 16 évnél idősebb, veszprémi állandó lakcímmel rendelkező lakosok igényelhetik. Az éves 3000 forint rendszerhasználati díj mellett a plasztikkártya idén ingyen igényelhető. A korábbi Veszprém Kártya tulajdonosai április 30-ig ingyenesen kérhetik az új kártyát, ha a régi kártyájuk érvényes volt 2024. március 1-jén.

Hogy kulturális intézmények gazdag programkínálata minél szélesebb körben elérhető legyen a helyi lakosság számára, a veszprémi önkormányzat a megújuló Veszprém Kártya bevezetésével kapcsolatban az alábbi kulturális intézményeket vonja be: Agóra Veszprém Kulturális Központ, Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Laczkó Dezső Múzeum, Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely, Kabóca Bábszínház, Veszprémi Petőfi Színház. A veszprémi kulturális intézmények 2024. március 1.-től 20 százalékos kedvezményt biztosítanak az Veszprém Kártyával rendelkezők részére.

Már elindult további turisztikai kártyák fejlesztése is, amelyek elsősorban a városba látogatók turisztikai igényeit szolgálják majd ki.