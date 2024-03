Gréczi Zoltán fejlesztési igazgató tájékoztatása szerint a szakemberek megerősítették a hajó, a szentély és a toronysisakok tetőzetét, a padlástérben folyamatban van a károsodott faszerkezetek bárdolása. Elbontották a két torony közti hidat, megépült az új rácsos szerkezet. Megépült a kupola belső állványzata, amelyről a szerkezeteket injektálással erősítik meg, és ennek segítségével a repedéseket közelről is meg tudják vizsgálni. A rendkívül értékes falfestések állapotát megvizsgálták és a műemléki dokumentációt is elvégezték. Közelről az is láthatóvá vált, hogy a freskók a korábban feltételezettnél rosszabb állapotban vannak.

A kormány a megkezdett és a tervezett, további felújítási munkákat 900 millió forinttal támogatta.