Ovádi Péter, a térség országgyűlési képviselője (Fidesz–KDNP) köszöntőjében elmondta, 45 év egy iskola életében nagyon hosszú idő, ám Rybár Olivér szerkesztő szépen összefoglalta azt a számtalan eseményt és kapcsolatot, ami a Báthory-iskolát illeti. Szerinte azok, akik majd elolvassák a könyvet, biztosan új élményekre, információkra lelhetnek. Felidézte, a lakótelep az 1970-es években kezdett kinőni a földből, amihez „kellett" egy iskolarendszer. Az akkori döntéshozók három iskolát is megálmodtak. Nosztalgiával szólt a Báthoryról, hiszen dózsás diákként ellenfélként sokat járt társaival focizni a Halle utcába.

A Báthory iskola történetét feldolgozó kötet bemutatója az intézmény könyvtárában. A képen balról: Stigelmaier Józsefné, önkormányzati képviselő, Brányi Mária alpolgármester, Ovádi Péter országgyülési képviselő, Barták Péterné, Rybár Olivér, a kötet irója, és Tölgyesi József, alapitó igazgató.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Úgy vélte, azért is tud 45 évig egy intézmény ennyire az emberek előtt is elismert lenni, mert olyan pedagógusok, olyan vezetők dolgoznak és dolgoztak falai között, akikre Veszprém közössége büszke lehet. Akik ma az iskola tanulói szeretnének lenni, azért jönnek ide, mert minőségi oktatás folyik az intézményben, kitűnő pedagógusok által.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Brányi Mária, Veszprém alpolgármestere (Fidesz–KDNP) abbéli örömének adott hangot, hogy egy újabb kötetet vehetünk a kezünkbe, amely város közelmúltját mutatja be. Erről a múltról (a '70-es évekről) is beszélt a városvezető, és közeledve a mához elmondta, a 2000-es évek körül a gyerekszám „visszaapadt", amikor is egy átszervezés következett. Ám a Báthory általános iskola a '70-es évek végén indult, igaz, akkor még 5-ös számú iskolának nevezték, és csak 1980-ban lett Báthory a neve. Emlékeztetett, elindult egy olyan iskolai élet, amely szorosan összefüggött ennek a városrésznek az életével. Szerinte kijelenthető, hogy ma is az egyik legkedveltebb iskolája a városnak a Báthory. Hangsúlyozta: olyan diákok iratkoznak be a tanintézménybe, akik a speciális oktatási kínálatra jelentkeznek, illetve a rangos tanári gárda oktató-nevelő munkája is jelentős vonzerőt képvisel.

Számos díjat magáénak tudhat az iskolai közösség, ám Brányi Mária a legbüszkébb az Örökös boldog iskola címre, amelynél nincs jobb üzenete egy oktatási intézménynek.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Stigelmaier Józsefné önkormányzati képviselő gratulált Rybár Olivérnek, az iskola tanárának. Nemcsak a napokban aktuális születésnapja apropóján, hanem természetesen a könyv kapcsán is. Beszélt arról is, hogy az elmúlt 14 évben mindig örömmel jött évnyitóra éppúgy, mint évzáróra, ahol jó volt időről időre szembesülnie az iskola sikerivel.

A továbbiakban a kötetről a szép számú érdeklődő előtt Tölgyesi József alapító igazgató beszélgetett a Pro Meritis-díjas Rybár Olivérrel.