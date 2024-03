Horváth Csaba, a Bejárható Magyarország program iskolai vezetője, az Eötvös–Kossuth tanára kérdésünkre elmondta, hogy ökoiskolaként nagy örömmel csatlakoztak a tótakarító evezéshez, amely számukra duplán is hasznos, hiszen gyakorolják a környezettudatosságot, majd evezhetnek a tavon. A Bejárható Magyarország programban a gyalogos és a vízi közlekedést részesítik előnyben.

Horváth Csaba segít a diákoknak az indulás előtt

Fotó: Tisler Anna/Napló

A vízi közlekedéssel az ajkai Csónakázó-tavon tudnak ismerkedni. Ozorai Sándor vízitúrázó, oktató ellátogat az órákra, videókat mutat saját túráiról. A gyerekek az elméletet megtanulják, majd kimennek a tóra, hogy tudásukat a gyakorlatba is átültessék. Májustól több versenyt is tartanak, például a Tóberkenut, a tanév végi evezős versenyt, mindegyiken részt vesznek. Az evezés nemcsak kiváló sport, hiszen fizikai erő szükséges hozzá, hanem a tervezésre, együttműködésre is megtanítja a gyerekeket.

A víz világnapja alkalmából evezésgyakorlással egybekötött környezetvédelmi napon vettek részt az Ajkai Eötvös Loránd–Kossuth Lajos Általános Iskola Bejárható Magyarország programban tanuló felső tagozatosai

Fotó: Tisler Anna/Napló

Horváth Zsuzsa, a Nagycsaládosok Veszprémi Egyesülete programszervezője kérdésünkre elmondta, hogy több mint egy évtizede járnak Ajkára kenuzni, szeretnek ott lenni, jó a program, a szervezés. A nap a tó körüli hulladékgyűjtéssel kezdődött, a gyerekek szorgalmasak voltak, és aki visszatért a zsákkal, csokoládét kapott jutalomként. Az összegyűlt mennyiségből megállapítható, hogy egyre jobban vigyázunk a tisztaságra.