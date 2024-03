Eleve a közösségépítés volt az egyik fő célja a harmadik évében járó rendszeres termelői piac megszervezőinek Zircen. E téren sok sikert értek el, termelők és termelők, vevők és vevők, árusok és vásárlók közt is több barátság köttetett. S idén már nem tart téli szünetet a vásár májusig, mostanában is minden szombaton 8 és 12 óra között várják az érdeklődőket a termelők és a kézművesek a város központjában lévő, fedett piactéren.

Azt már megszokhatták a törzsvevők, hogy éjszakai piacot is tartanak időnként és a nagyobb városi rendezvényekhez csatlakoznak a szervezők a vásári lehetőségek meghirdetésekor. Az egyik új kezdeményezésük pedig a kulturpiac, azaz a könyvcserebere.

Hamarosan magok csereberéjére is alkalmuk nyílik a vásárra kilátogatóknak, azt pedig kedvenc árusaiknak jelezhetik, milyen palántákat látnának szívesen a tavaszi kínálatban. Erről és a közösségépítésről részletesen beszél podcastunkban Simoncsics Gábor.