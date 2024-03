Mi lom, mi nem lomtalanításkor – erről korábbi cikkünkben írtunk, és a szolgáltató is mindig közzéteszi felhívásaiban a lomtalanítás időpontjának meghirdetésekor, hogy mit visznek el ilyenkor. Arról szintén tájékoztatást ad, az egyebeket hol lehet leadni, hova kerülhetnek. Nem kellene elfelejteni, hogy az évenkénti lomtalanítás arra szolgál, hogy olyasmitől szabadulhassunk meg ingyen, szolgáltatás keretében, ami olyan nagy, hogy nem fér bele a hetente ürített kukába. Tipikusan ilyen a bútor, a matrac, a kerékpár, a babakocsi, a szánkó. Az elektronikai eszközök nem, és attól sem ilyenkor kell megszabadulni, ami szelektív gyűjtőedénybe tehető: papírtól, nejlontól. Semmit nem kellene ilyenkor dobozba, szatyorba zsúfolva, tömködve kitenni a csapadékvíz-elvezető árok mellé. A foteleket, a kiszuperált íróasztalokat viszont például lehet.

Lomtalanítás Zircen: megint kikerült a törött bútorok, pamlagok mellé, közé pár kidobott tévé

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A hétvégén megnéztük, miket raktak ki házuk elé a zirciek lomként idén, és sajnos megint van köztük bőven olyasmi, ami ilyenkor nem számít annak. A tévéket például most sem fogja elvinni a szolgáltató lomtalanítás keretében. Hiába került az egyik egy autós babaülés rejtekébe. Viszont a múlt évhez képest kevesebb festéket, veszélyes anyagot, textilt láttunk a kupacokban. Azokat sem szállítják el amúgy ilyenkor.

Tavaly több kupac szemét maradt a házak előtt lomtalanítás után Veszprémben, Zircen is, az előbb említettek miatt: azért, mert ilyenkor nem minden számít lomnak, amire azt szoktuk mondani. Akkor megkérdeztük a szolgáltatótól, a Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.-től (VHK), mi lesz ezeknek a sorsuk, mi ilyenkor a megoldás. Kiderült, hogy első körben, azaz ingyenesen ezeket nem viszik el, később megteszik, de akkor kiszámlázzák a társasháznak, a közelben lakónak a díját. Tehát érdemes ezt megelőzni, és elvinni a hulladékudvarba azt, ami ott ingyenesen leadható, különben könnyen előfordulhat, hogy megnő a szeméthalom, mert mások is ráhordanak mindenfélét.

Fotelek árokparton Zircen – a lomtalanítás napjaiban ez jó megoldás. Ne az erdő aljára kerüljenek!

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Szerencsére azért azok is egyre többen vannak, akik azzal is gondolnak környezetükre, hogy a hulladékkezelés során betartják közös szabályainkat. A szelektív hulladék náluk a szelektív edényekbe kerül, sőt, a szemét egy része náluk nem is az, egymás közt csereberélik fórumaikon.