A Tamási Áron Művelődési Központ színpadán hagyományosan idén is általános iskolások idézték fel az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeit. Az ünnepi műsort hosszú évek óta egymást váltva a Bárdos Lajos Általános Iskola, a Batsányi Tagintézmény és a Kazinczy Ferenc Általános Iskola biztosítja a nemzeti ünnep alkalmából Tapolcán.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ismert alakjait, főbb eseményeit idézte meg a Bárdos Lajos Általános Iskola Székhelyintézménye tanulóinak műsora Tapolcán, a Tamási Áron Művelődési Központban szerdán

Fotó: Szijártó János/Napló

Ezúttal a Bárdos székhelyintézményének tanulói szerepeltek. Szerdán a 6. z osztály diákjait láthatta a közönség, csütörtökön a 7. z-esek mutatkoznak be. Mint azt a Tapolca Bárdos Lajos Általános Iskola Székhelyintézménye intézményvezető-helyettese, Vighné Varga Odett munkatársunk kérdésére elmondta, a kettős szereposztás egyfajta biztonsági megoldás volt az esetleges megbetegedésekre való felkészülés miatt. Azt is megtudtuk, hogy a gyerekeket az iskola két pedagógusa Kovács Alexandra és Kajtárné Illés Zsófia készítette fel, a táncot pedig Juhász Márta tanította be. Az előadásban egy remek szóló tánc is helyet kapott, ezt az iskola korábbi tanulója, Hekli Nándor mutatta be. A tehetséges fiatalember egyébként a Badacsony-Tördemic táncegyüttesben táncol, Szabó Csaba tanítványa.

Ami a műsort illeti, a diákok látványos zenés műsorukkal repítették vissza a hallgatóságot Petőfiék, Jókaiék korába, ahol a magyarság megmutatta erejét az elnyomással, a sokszoros túlerővel szemben. Sok ismert és még több ismeretlen hősnek tragikusan rövid életet adott a sors, a márciusi megemlékezés róluk szólt. Azokról, akik a legdrágábbat, az életüket adták a hazáért. Mindezt átérezve, szívbe markolóan szépen énekelték a gyerekek a régi magyar himnuszt, a Boldogasszony anyánk című egyházi eredetű éneket. A műsorban a Bárdos Lajos Gyermekkar több tagja is részt vett, őket Király Eszter karnagy készítette fel. Az előadás végén felzúgó taps megjárt a gyerekeknek és természetesen a felkészítő tanároknak is.