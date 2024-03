Erről Horváth Zoltán polgármester tájékoztatta lapunkat. Mint megtudtuk, a projekt a faluház épületének komplex energetikai fejlesztését célozza meg, ahol homlokzati hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés, akadálymentesítés és napelemes rendszer telepítése történik meg, és a vizesblokkot is korszerűsítik. Mint mondta, az önkormányzat elkötelezett a megújuló energiaforrások hasznosítása terén, és lehetőségeihez mérten előnyben részesíti a környezettudatos megoldásokat. Ez most is igaz, hiszen az energiahatékonysági munkákon túl napelem, illetve hőszivattyús rendszer kivitelezését is tartalmazza a beruházás.

Horváth Zoltán tájékoztatójából kiderült, hogy a faluház felújítása várhatóan májusra készül el

Fotó: Szijártó János/Napló

A polgármester hozzátette, a megvalósítása során kiemelt figyelmet fordítanak a szemléletformálásra az energiahatékonyság és a megújuló energiák felhasználásának minél szélesebb körű ismertetése céljából. Ennek érdekében a megvalósult beruházás átadásakor a településen lakossági fórumot szerveznek, ahol a fenntarthatóság és az energiahatékonyság lesz a téma. A fejlesztés várhatóan májusra készül el, jelen állapot szerint már csak a belső munkálatok vannak hátra.

Jó hírként azt is elárulta Horváth Zoltán, hogy már közbeszerzés alatt van az a projekt, ami egy 12 fős bölcsőde építését, kialakítását tartalmazza. Öt környékbeli település összefogásával, mintegy 210 millió forintból készül el az új létesítmény, ami várhatóan egy éven belül megkezdi működését Badacsonytördemicen.