Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a csütörtöki avatási ünnepségen arról beszélt, hogy a turistaházat a két világháború közötti időszak megújuló turizmusának, természetvédelmének, természetszeretetének köszönhetjük.

– Bár az azt követő nemzedékek örömmel használták, abban meg is kopott egy kicsit. A felújítás mindig nehéz, különösen, ha valami közcélt szolgál, senkinek sem magántulajdona, a magánérdekeken túlmenően a közérdek hasznát kell megtalálni és áldozatot kell vállalni a közérdek megvalósulásáért. Ezért óriási eredmény, hogy megújulhatott a kulcsosház, gratulálok Kisapáti önkormányzatának, de a hegyközeli településeknek szintén. A turistaház jelzi, hogy a térség kedvelt, megbecsült területe az országnak, ahova mindig sok vendég érkezik. Hiszen korábban szintén látogatott épület volt. Azt ugyancsak jelzi, hogy az itt élők és az itteni települések igényt tartanak arra, hogy közösséget formáljanak. A nemzeti parkkal együtt megkezdtünk egy közösségi munkát, amely a Szent György-hegy turizmusával, annak újjáélesztésével kapcsolatos. Törékeny természeti környezetben vagyunk, ahol minden fejlesztést többször meg kell gondolni, hogy az ne károsítsa az itt élők érdekeit és a természetes környezetet, ugyanakkor hozzáadhassunk ahhoz az élményhez, amit az idelátogatók keresnek. Bízom benne, hogy a turistaház is ennek egyik építőeleme lesz, és a jövőben meg tudjuk határozni a hegy számára azt a fejlesztést, amely csak gyarapodást hoz – mondta a miniszter.

Kiss Imre polgármester úgy fogalmazott, hogy a helyiek mellett az aktív turizmus művelői számára is nagy nap a mai. – Hazánk egyik legszebb pontján állunk, tudták ezt eleink is, amikor 90 éve ide építették a turistaházat, amely azóta is a régió egyik legpatinásabb turisztikai szálláshelyeként ismert. Mostanra ideje volt egy komoly felújításnak, esztétikai csinosításnak. A Kaán Károly kulcsosház mára megkapta azt, amit mindig is megérdemelt. Nem volt könnyű eljutni idáig, de jelentős összefogással sikerült – mondta a polgármester, és megköszönte mindazok támogatását, akik segítették a felújítást.

Az ünnepségen Beke Zsolt atya kérte Isten áldását az épületre és mindazokra, akik ott megpihennek.

A 13 férőhelyes épületet a felújítás során szigetelték, terasszal egészítették ki, bevezették a vizet, mosdókat alakítottak ki, kicserélték a villamos hálózatot, megjavították a tetőt, részleges nyílászárócsere történt, burkolás készült, és felújították a bútorzatot.