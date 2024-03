A város önkormányzata 2003-ban indította útjára ösztöndíjpályázatát az állandó zirci lakcímmel rendelkező középiskolás fiatalok számára azzal a céllal, hogy a tudás rangját ezzel is kifejezésre juttassa, a tanulás értékét megbecsülje, és a kiemelkedő tanulmányi teljesítményt felmutató diákok munkáját követendő példaként elismerje.

Fotó: Kelemen Gábor

Idén az oklevelek átadására március 15-én, az 1848-49-es polgári forradalom és szabadságharcra emlékező ünnepségen került sor.

Az ösztöndíjpályázat már több mint húsz éve íródó történetében most volt a legtöbb ösztöndíjasa Zirc városának, 38-an részesültek az önkormányzat elismerésében. Ők öt hónapon keresztül havi tízezer forint összegű támogatást kapnak a második tanulmányi félévre vonatkozóan, név szerint: Ábrahám Gábor Zoltán, Balogh Péter Dániel, Berkes Mihály, Bieber Nóra Jázmin, Bittmann Marcell, Bolla Zsófia Zorka, Buda Tekla, Csillag Bertalan, Dóber Fanni, Dülk Botond, Egervölgyi Nóra, Fallmann Réka, Finta Zsuzsanna, Földesi Benedek, Hamvasi Gréta Virág, Jacsa Fanni, Jánosik László, Józsa Léna, Kis Máté, Kitzvéger Nikolett, Kovács Kata, Kovács Noel, Kovács Noémi, Kovács Zalán, Lajtafalvi Eszter, Léber Zsóka, Lingl Nóra, Nick Regina Lili, Palánkai Hanna Dóra, Palánkai Tünde Orsolya, Rátódi Ildikó Katalin, Ruttkay-Miklián Emma, Sasvári Levente Balázs, Szakács Zille, Takács Dorka, Tátrai Nóra Hanga, Tóth Róbert István, Vajcs Máté.

A városhoz való kötődést az is tanúsítja, hogy az ösztöndíjas diákok több mint egyharmada Zircen folytatja tanulmányait. A legtöbben a vármegyeszékhely középiskoláiban készülnek az érettségire, és vannak Győrben, Pápán, Balatonalmádiban, Székesfehérváron és Budapesten tanulók is. Többen közülük kitűnő tanulmányi eredménnyel büszkélkedhetnek, és nem egy fiatal középfokú komplex nyelvvizsgát is fel tud mutatni.