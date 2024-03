A fenti célból indította el egészségünkkel és életmódunkkal kapcsolatos legfontosabb kérdésekben tudományos ismeretterjesztő előadás-sorozatát a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottsága (MTA-VEAB) az egyes szakterületek legkiválóbb képviselőinek hiteles tolmácsolásában. A nyitó előadás március 20-án zajlott, melyen Balázs Ervin akadémikus, a martonvásári Mezőgazdasági Kutatóintézet korábbi igazgatója a mezőgazdasági növények génmódosításának kérdéskörét mutatta be. Az előadás az Európai Unióban és Magyarországon is heves ideológiai viták kereszttüzében álló témát, a mezőgazdasági növények génmódosításának kérdéskörét boncolgatta a tudomány szempontjából, Nobel-díjakkal is elismert legújabb kutatási eredmények tükrében. Választ kaphattunk a mindenkit érintő kérdésre – kell-e félnünk a génmódosított növényektől?

Balázs Ervin Széchenyi-díjas akadémikus tudományterülete a molekuláris biológia, a növénygenetika, a genetikailag módosított élőlények

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Köszöntőjében Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora hangsúlyozta, a tudományos előadás-sorozat hiánypótló, hiteles információkat ad. Elmondta, Balázs Ervin Széchenyi-díjas akadémikus éveket töltött az USA-ban, Franciaországban, Svájcban, tudományterülete a molekuláris biológia, a növénygenetika, a genetikailag módosított élőlények (GMO). Ezzel kapcsolatban fejtette ki gondolatait az előadó, segítve eloszlatni a témával kapcsolatos számtalan tévhitet.