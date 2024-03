Porga Gyula, Veszprém polgármestere (Fidesz–KDNP) elmondta, mintegy két héttel ezelőtt, március 1-jén indult útjára a megújított Veszprém-kártya. A felélesztésének és bővítésének az volt az alapvető szándéka, hogy a mögöttünk hagyott időszakban Veszprémben számtalan új szolgáltatás jelent meg, épületek újultak meg, új lehetőségeket biztosítva a veszprémieknek.

Kanizsai-Nagy Dóra, a Veszprém-kártya projektmenedzsere és Porga Gyula, Veszprém polgármestere a tájékoztatón

Fotó: VEB2023 EKF/Toroczkai Csaba

Hangsúlyozta, fontos, hogy a veszprémiek részesüljenek abból, amit az elmúlt években megújított a város, és kedvezőbb feltételekkel tudjanak hozzájutni ezekhez a szolgáltatásokhoz. Emlékeztetett, a parkolás és a V-Busz volt az első nagy csomag, amivel jelentős kedvezményeket biztosítottak, most pedig a kulturális intézmények szolgáltatásaival bővítik a Veszprém-kártya lehetőségeit. Szólt arról is, hogy a veszprémi vállalkozók is komoly potenciált látnak mindebben. Két hét alatt nem kevesebb, mint 1500 új Veszprém-kártya-tulajdonossal gazdagodott a város, ám a városvezető bízik abban, hogy ez a szám tovább fog bővülni.

Kanizsai-Nagy Dóra, a Veszprém-kártya projektmenedzsere (VEB2023 EKF) leszögezte, a megújult Veszprém-kártya egy digitális városkártya, amit a veszprémi lakóhellyel rendelkező, 16 év felettiek online vagy a Tourinform-irodában igényelhetnek. Megerősítette, már több mint 30 elfogadóhely van, veszprémi szolgáltatók, illetve két, Veszprémen kívüli elfogadóhely is elérhető már. Szeretnék, ha a veszprémiek minél több szolgáltatást vehetnének igénybe a kultúra, a sport, a közlekedés területén, éttermekben, vendéglátóhelyeken, ahol százalékos, illetve kupon alapú kedvezmények érhetők el a rendszerben.

Az online kártya egy QR-kóddal rendelkezik, ami a plasztikkártyán is látható. Az elfogadóhelyeken a QR-kód felmutatásával vehetők igénybe a kedvezmények. Például 90 százalékos kedvezményt a V-Bike ajánlott fel a féléves bringabérletekhez, de 50 százalékos Boulder-mászóbérletet is lehet igényelni, ugyanakkor számos veszprémi kulturális intézmény nyújt 20 százalékos kedvezményt a programjaihoz. Mindezek mellett egyéni jegyekre, családi belépőkre – például az állatkertnél – is igénybe vehető. Hangsúlyozta, várják az elfogadóhelyek, szolgáltatók jelentkezését. A Veszprém-kártya weboldalán az elfogadóhelyek folyamatosan bővülő körét lehet figyelemmel kísérni, ahol megtekinthetők a pontos kedvezmények mértékei is.

Kérdésre válaszolva kiderült, a korábbi rendszerű Veszprém-kártya birtokosai április 30-ig díjmentes kártyacserére jogosultak, azaz a régi kártyát bemutatva új kártyát adnak számukra ingyenesen. Az online kártyák mellé ingyenesen átvehetők a plasztikkártyák is, de aki akarja, okostelefonon is használhatja.