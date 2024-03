A kivitelezés 2024 nyarán fejeződik be. A kivitelezési munkák alatt az utca felújítással érintett szakaszára kizárólag az ott lakók hajthatnak be.

Durmics Zsuzsanna, Hegedűs Barbara és Halmay Gábor a tájékoztatón

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Hegedűs Barbara, Veszprém alpolgármestere (Fidesz–KDNP) elmondta, egy rég várt fejlesztés indult el a Modern városok program keretén belül. Az 5 milliárdos útfejlesztési csomagnak két nagy állomása maradt még hátra, az egyik a Veszprémvölgy.

– Nagyon forgalmas turisztikai helyszínen fekszik az út, és mind a lakosságnak, mind az idelátogatóknak is nehézséget jelentettek az itteni útviszonyok. Régóta terveztük és nagyon örülök neki, hogy a jövő héten elindulhat ennek a 370 méteres útszakasznak a felújítása. Ez egy összesen közel 100 millió forintos csomag, amely csapadékvíz-elvezetést és útfelújítást is tartalmaz. Június 30-a a kivitelezés határideje, és hiszünk benne, hogy a következő hónapok nehézségei megérik majd, hiszen az itt lakók, illetve az idelátogatók számára is több forgalomkorlátozásra kell majd számítani, tőlük türelmet kérünk – fogalmazott az alpolgármester.

Halmay Gábor önkormányzati képviselő (Fidesz–KDNP) kijelentette, az egyik legrégebbi városrészben az utak is elhasználódottabbak, azonban igyekeztek a Modern város program útfelújítási csomagjából amennyire lehetett, orvosolni a gondokat egy turisztikailag frekventált szakaszon.

– Ez a terület, a Kolostorok és kertek igazi sikertörténete a városnak, itt volt az ideje, hogy hozzáigazítsuk ezt az útszakaszt is – jelentette ki.