Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, országgyűlési képviselő avatóbeszédében méltányolta a községek összetartását, fejlődését.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter Fotó: Tóth B. Zsuzsa

– Magyarországon több mint háromezer önkormányzat van, a külföldiek sokszor csodálkoznak, hogy egy ekkora országot miként lehet ennyi önkormányzattal együtt működtetni. Pedig lehet, ha ezek az önkormányzatok nem riválisai egymásnak, hanem összefognak, és közösen látják el egy térség polgárainak segítését, ahogy az itt is történik az Eger völgyében és környékén, ahol a települések együttműködve, egyenlő társként szolgálják az itt lakókat. Ezt csak úgy lehet megtenni, ha a tárgyi környezet is megfelelő, és ha a polgárok látják, hogy az önkormányzatok, az állam megbecsüli saját magát, polgárait és az adófizetők pénzét azzal is, hogy megfelelő épületekben szolgálják ki őket. Azok a pontok, ahol találkozni lehet az önkormányzattal, a választott képviselőkkel, ahol ügyeket kell intézi, azok a helyek olyanok, amilyeneket a polgárok a legszűkebb környezetükben szeretnek látni – mondta a miniszter.

Illés Sándor plébános Fotó: Tóth B. Zsuzsa

– Monostorapáti tökéletes példája annak, hogy jó partnerséggel, vezetéssel szép eredményeket lehet elérni. Hiszen akárhova nézünk, itt megújuló épületeket látunk, akár a községházára, az óvodára, a felújítás alatt levő egészségházra vagy a tűzoltószertárra pillantunk. Mind azt mutatja, hogy a falvaink haladnak előre, régi fényüket adják vissza a középületeknek, amelyek egy közösség megbecsülését eredményezik. Ez azért is fontos, mert az idei év sem könnyű, ahogy az elmúlt esztendők egyike sem volt az az elmúlt öt évben. A közösségeket próbára tette ez az időszak, még nem vagyunk kint teljesen a gödörből, de abban bízunk, hogy jövőre és az azt követő években visszakapjuk azt a tartós növekedést, amelynek következtében több jut a településeknek. Tovább folytathatjuk a munkát, amelynek eredményeként az itteni falvak lépésről lépésre tudnak előre jutni, segítve a polgárok életét – mondta a miniszter, és gratulált a polgármesternek.

Takács Péter polgármester arról beszélt, hogy ez az alkalom, amikor meg kell állni egy pillanatra. – Olyan állomáshoz érkeztünk, ahonnan vissza kell tekintenünk a mögöttünk álló időszakra. Az ember építkezik, és ha valami olyan produktum készül el, amely a közösség számára fontos, arról meg kell emlékeznie, hiszen elődeink is ezt tették, a hagyományt tovább kell vinnünk. A közös önkormányzati hivatal az elmúlt 50 évben sok néven működött, volt tanács, jegyzőség, körjegyzőség, közös önkormányzati hivatal. A feladat is hasonló volt mindig, az itt élő emberek segítése. Úgy gondolom, hogy a helyben elvégzendő munkák, a közigazgatáshoz kapcsolódó tevékenységek azt szolgálják, hogy a hat településnek, közel háromezer embernek a mindennapi apró ügyeit tudjuk intézni. Nem mindegy, hogy ezeket a feladatokat milyen körülmények között végzik a dolgozók. Eljutott egy olyan műszaki állapotba ez az épület, amikor foglalkozni kellett vele, és két ütemben megvalósult az, amit most látunk. 2019-ben homlokzati hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés, most a tető cseréje készült el. A több mint hetvenmilliós költségből hatvanmillió forint belügyminisztériumi támogatás, a fennmaradó összeget pedig Monostorapáti község önkormányzata biztosította a költségvetéséből – mondta a polgármester, és megköszönte a miniszter segítségét, hogy az épület elkészülhetett és hosszú távon szolgálhatja a Monostorapátiban, Hegyesden, Kapolcson, Taliándörögdön, Vigántpetenden és Sáskán élőket.