Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter (Fidesz-KDNP) – aki maga is báthorys volt – köszöntőjében elmondta, nehéz elmagyarázni a mai fiataloknak, hogy a Báthory, a "Piros iskola" milyen modern és élvonalbeli iskola volt egy új lakótelep közepén anno. Olyan iskolába mehettek tanulni, aminek tanuszodája is volt, ami más dimenziót jelentett. – Ez persze csak a külsőség, hiszen egy olyan tantestület várt minket, akik hozták azt a pedagóguskultúrát, ami Magyarországon mind a mai napig meghatározó, és aminek köszönhetően az egymást követő nemzedékek, akik az iskolát elvégzik, egy nagyon erős és tartós értékrendszer alapján élhetik az életüket. Itt, a Báthoryban megtanultuk azt, hogy a korszerű feltételekkel és eszközökkel, valamint a jobb tanárokkal jobb eredményeket is lehet elérni. Ez az útravaló az, ami a Báthory öröksége is, és ami végigkísért engem is az életemen. Ami talán még ennél is fontosabb, hogy a Báthory a nemzedékek között is hidat képez – fogalmazott a miniszter. Úgy vélte, az igazán jelentős iskola és a jelentős pedagógusegyéniségek – amelyek a Báthoryt jellemzik – olyan közösséget adnak, ami tartós értéket jelent azoknak, akik részesei voltak ennek.

A Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskola fennállásának 45. évfordulója alkalmából rendeztek jubileumi gálaestet csütörtökön

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A gálát Porga Gyula, Veszprém polgármestere (Fidesz-KDNP) nyitotta meg, aki arról beszélt, a nehéz pillanatokban az elődeink mindig az iskolához fordultak. – Az 1700-as évek elején, amikor végre a török elhagyta a várost, és ott volt egy lepusztított vár, volt egy bátor püspök, aki azt mondta, hogy a túlélés egyetlen esélye, hogy iskolát hozzanak létre. Ekkor jöttek be a piaristák. A két világháború között közadakozásból a veszprémiek létrehoztak egy zeneiskolát, ami ma közel ezer növendéknek biztosít zenei képzést. Mind a kettő fontos pillanat volt a város életében, és az iskola volt az, ami reményt adott, ami jövőt tudott mutatni – emelte ki. A Báthory 45 éves születésnapja kapcsán megjegyezte, nem elég létrehozni valamit, azt életben is kell tartani. Nem az épület a fontos elsősorban, hanem az a szellemiség, amit a gyerekek kapnak.

– Nagyon fontos, hogy legyen identitásuk. Veszprémben ez megvan, ehhez a városhoz kötődünk. Ám ha nincsenek meg a kis közösségeink, akár egy városrészhez, akár egy városrészi középiskolához vagy általános iskolához való kötődésünk, akkor a nagy veszprémi identitásunk lenne gyengébb – fogalmazott a polgármester.

Pohl Brigitta intézményvezető kijelentette, a jeles évfordulóknak megvan a maguk katalizátorszerepe, mert figyelmünk fókuszába emelnek fontos fordulópontokat. Az évfordulós megemlékezésekben találkozik múlt, jelen és jövő. – Mi elődeinkre emlékezünk, s ők üzennek nekünk. A tavalyi és az idei tanévünk is ünnepi, jubileumi hangulatban telt: tavaly a Kék Madár személyközpontú programunk 30., sportiskolánk 15. évfordulóját ünnepeltük meg méltóképpen. Idén pedig iskolánk fennállásának 45. évét. Nem az intézmény sikerének 45. évét ünnepeljük, hanem a Báthory erős, nagyszerű közösségét és ennek eredményességét, sikerét. Ezt a közösséget létre kellett hozni, majd össze kellett tartani, folyamatosan fejleszteni. Ebben nagy szerepe volt a mindenkori igazgatóknak. A jövő sikerének záloga pedig a jelenlegi tantestület, a munkájukat segítő kollégák – fogalmazott az intézményvezető.

Pro Meritis érmet vehetett át Porga Gyulától több évtizedes kiemelkedő pedagógiai, művészeti, valamint közösségi munkája elismeréseként Buknicz Erzsébet, az iskola pedagógusa, aki az intézményben 1990 óta, a Kék Madár programban pedig több mint 20 éve dolgozik. Elhangzott: nagyon tájékozott, felkészült kolléga. Következetes, határozott személyiség, aki a nevelés terén is nagyon eredményes. A sokrétű iskolai munkássága mellett is folyamatosan képezi magát: mesterpedagógus, továbbá szakértőként segíti, motiválja kollégáit. Mély elkötelezettséggel adja tovább immár több mint harminc éve a néphagyományok és a néptánc szeretetét a felnövekvő generációknak.