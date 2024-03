A Napló és hírportálunk, a veol.hu jelenlegi csapata folytatta a korábbi években kialakult hagyományt és a sajtónap apropóján szintén egy szép szokásunk szerint a munkatársak szavazatai alapján a Napló Nívódíj idén Karl Ákos szerkesztőhöz került, aki a legrégebben dolgozik a Veszprém vármegyei napilapnál.

Balla Emőke főszerkesztő a magyar sajtó napja kapcsán arról beszélt, hogy sokfélék vagyunk újságírók, szerkesztők, de ha megvan az egymás iránti tisztelet, jobb a munkánk eredménye. Hasonlóképp tiszteljük olvasóinkat, sokféleségüket. Bár ma már látszólag kisebb a szerepünk, mint korábban volt, hiszen a digitális világban szinte bárki információkat közölhet a nagyvilággal, a hírek iránti kellő tisztelet, az alapos utánajárás miatt szükség van ránk. Hisszük ezt. Azt, hogy a hír szent, a vélemény szabad. S tartjuk ezt akkor is, ha a média az online elérhetőség miatt szó szerint napról napra, gyorsuló ütemben változik. E téren is hatalmas tapasztalattal rendelkezik Karl Ákos kollégánk, akit humora, rövid, de velős tanácsai miatt is szeretünk, számíthatunk rá.

Karl Ákos majdnem harminc éve, 1994. november 1-jén került a Közép-dunántúli Napló Kiadói Kft-hez, korrektor munkakörben. Decembertől segédszerkesztői feladatot is ellátott, majd 2013-ban digitális szerkesztő munkakört kapott, és 2018. július 1-jétől lapszerkesztőként dolgozik. Ezek a szűk tények. Mondaná, hogy nem is kell több, ennyi is elég róla. Nem kell bővebb méltatás.

"Csaknem harminc év. Ezzel a kerek évszámmal ő vezet a szerkesztőségben, közülünk ő dolgozik legrégebb óta a cégnél. Ő tud a legtöbbet az állandó változásról – abból itt bőven van –, ő ismeri legjobban az új feladatokat, kéréseket, követelményeket. Korrektorként kezdte, olvasta, javította a kollégák anyagait. Közben digitális szerkesztő, tördelőszerkesztő volt, több területen is kipróbálta magát, lehetett rá számítani. Alapos, precíz, lelkiismeretes, sokat dolgozik. 2018 júliusában a két lapszerkesztő mellett ő lett a harmadik, ez is munkája elismerése. Ma is olvas, javít – egy-egy cikk kapcsán időnként kicsit bosszankodik, ironizál –, a teendője azonban ma már a korábbiaknál jóval összetettebb: "o" szerkesztő, azaz online szerkesztő és print szerkesztő egyben, online anyagok olvasása, rangsorolása, később a veol.hu-ra helyezése is a feladata. A kollégák ismerik őt, elismerik, értékelik a munkáját. Számítanak rá, a szakértelmére, tudására, kérik a segítségét, tanácsát, véleményét. Ezért is szavazták meg neki az idei Napló Nívódíjat. Gratulálunk Ákosnak!" – fogalmazott méltatásakor főszerkesztőnk, Balla Emőke.